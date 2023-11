La vela fue protagonista deportiva en Málaga con la regata organizada por la Asociación Española de Clubes Náuticos y el Real Club Mediterráneo, ya que contó con la llegada de un centenar de deportista de todo el país. La cita de la vela en Málaga fue el primer Trofeo Theresa Zabell, en honor a la medallista olímpica Theresa Zabell, que reunió a clubes de todo el país en el año del 150 aniversario del RCM.

El pasado sábado 4 y domingo 5 tuvo lugar la regata de Vela de la AECN. En la regata participaron un total de 16 clubes con más de un centenar de participantes llegados de los principales puertos deportivos del país como Palma, Santander, San Sebastián o Valencia. Lo regatistas participantes lo hicieron en las categorías sub 16, sub 13 y sub 11. El tiempo acompañó a lo largo del sábado, así se pudo disputar dos mangas con el regreso posterior a puerto por el temporal de viento existente en la costa malagueña, situación que fue similar el domingo.

Resultados

Tras el control de los jueces, el resultado final fue de una victoria general del Club de Mar de Almería, que conseguía el primer puesto en las tres categorías. En categoría sub 11, el primer puesto era para Mariano Sarmiento del Club de Mar de Almería, seguido en segunda posición por Ibai Sarmiento del Real Club Náutico de San Sebastián y en tercer lugar Hugo Sarmiento del Club de Mar de Almería. En categoría sub 13 la primera posición fue para Leo Molina del Club de Mar de Almería; seguido de Iván Araúzo del Real Club Náutico de San Sebastián y una tercera posición para Alba Ponce del Real Club Náutico de Gran Canaria. Por último, en sub 16, el primer puesto lo conseguía Carlos Martínes del Real Club El Candado; el segundo puesto era para Candela Moreno del Real Club Mediterráneo y la tercera plaza la alcanzaba Álvaro Gutiérrez del Real Club Náutico de Algeciras.

El Trofeo Theresa Zabell, que entregó la propia protagonista, lo conseguía Leon Molina del Club de Mar de Almería. De igual modo, el Trofeo de la AECN iba para el Club de Mar de Almería y lo entregaban el presidente de la AECN, Jerónimo Pérez así como el Comandante Naval de Málaga, Pablo Murga. Al acto de entrega acudía el presidente del Real Club Mediterráneo, Eduardo Cestino, que entregaba uno de los premios y que acudía acompañado de los responsables de la sección de vela del Club, del Comodoro de la entidad, Rafael Díaz; así como de la vocal adjunta de presidencia, Esperanza Martín.