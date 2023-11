Dani Sánchez, un hijo pródigo que vuelve a casa. El canterano blanquiazul ha regresado este año a la disciplina blanquiazul, tras ‘hacer la mili’ en otros clubes, en un momento de madurez suficiente para aportar al equipo en su «objetivo», que aunque no quiere nombrarlo, todos tienen claro que es el ascenso. El malagueño atiende a La Opinión en La Rosaleda y explica cómo está viviendo el año de su vuelta a casa.

¿Cómo se encuentra? Lleva el equipo una racha que hay que hablar más de salud que de fútbol...

Yo estoy bien. Creo también que la salud mental es más importante que estar bien de piernas. Me encuentro bien y todo sigue su curso.

Lleva varios partidos de titular tras la lesión de Víctor. ¿Cómo se ve?

Me encuentro bien, creo que voy de menos a más. Este último partido fue con malas sensaciones, no fue mi mejor partido. No somos máquinas, tenemos nuestros días. Me encuentro bien entrenando, con ritmo, con muchas ganas de que llegue el domingo. Tenemos bajas, pero nos gustan los retos importantes.

Hay muchas bajas, sobre todo en la línea defensiva...

Sí, pero creo que tenemos jugadores que pueden jugar atrás, como Murillo. También Genaro o Moussa. Todos pueden sumar en todos los partidos. Muy tranquilos con mis compañeros, juegue el que juegue va a dar la cara.

¿En qué cree que ha mejorado con el paso de los partidos en lo individual?

Creo que defensivamente estoy mucho mejor. Tema de saltos, los centros laterales. Gracias a los compañeros mejoro día a día. Me considero un lateral bastante ofensivo, para arriba voy bien. Mi debilidad puede estar atrás.

¿Le pide algo en concreto Pellicer?

Que esté concentrado defensivamente, que mantenga la línea, que cierre pases, que salte decidido... Estoy muy contento y con ganas de que llegue el fin de semana.

¿Qué tiene este Málaga para llevar 11 partidos sin perder?

Pues yo creo que la unión. También la afición tira de nosotros. Creo que hay que valorar mucho lo que estamos haciendo, es muy difícil hacer 11 partidos sin perder, es una locura. Muy orgulloso. Creo que hay que valorar el punto del otro día, no fue nuestro mejor partido. No estábamos bien en el vestuario, se transmitió un equipo que no era el de las últimas semanas. Estábamos mal por no conseguir los tres puntos.

Si miramos la clasificación, siguen por encima Castellón e Ibiza.

Son dos equipos bastante regulares. Mantienen la forma. Nos tenemos que mirar a nosotros, el equipo está bien. Son dinámicas, ellos también podrán caer. No estamos tan mal como parece.

Este domingo toca viajar a Ibiza. ¿Cómo preparan ese partido tan importante?

Trabajamos de cara al rival, ver sus puntos débiles. También mejorar nosotros, ver lo que podemos hacer mejor en fases del juego, en el inicio, en la presión... Estamos trabajando en ello. Hemos tenido sesiones muy intensas. Todos estamos al pie del cañón.

¿Se puede decir que es el partido más importante hasta el momento?

Estamos en noviembre... Creo que va a ver muchos partidos muy importantes. Creo que ganando en Ibiza damos un golpe en la mesa, es la realidad. El equipo tiene muchas ganas de ir allí y llevarse los tres puntos. Estamos confiados en que lo vamos a hacer.

A excepción de algún retoque, va a jugar casi el mismo equipo que contra el Córdoba. ¿Qué aprendieron del partido del pasado fin de semana?

Veníamos de jugar 120 minutos en Copa. No es una excusa, pero venían más frescos. Creo que se notó. Tenemos que ir más a por el partido. Tuvimos un par de ocasiones para llevarnos el partido, pero es fútbol. El equipo salió reforzado, nos llevamos un punto. Es difícil hacernos daño, somos rocosos y mentalmente estamos fuertes.

Pellicer dice que no hay que mirar la clasificación. ¿Es un error hablar de ascenso?

A mí no me gusta hablar de ascenso. El objetivo todos sabemos cuál es. Hablar de ello es tontería. Sabemos que tenemos esa presión, pero hay que olvidarse de ella en el campo. Hay que intentar disfrutar. Esa presión te puede afectar en el campo. Piensas en otras cosas más que en jugar bien. El equipo está enchufado, así que no hay problema.

Hablando un poco más de tema personal. Usted es como el niño que regresa a casa, ¿no?

Sí, somos bastante malagueños. He pasado años fuera, en canteras como el Madrid. He vuelto, muy contento. Intentando demostrar cada partido que me ha ayudado estar fuera. Ahora, a disfrutar del momento.

¿Se había dado antes la oportunidad de volver?

Creo que no...

¿Por qué ahora?

Surgen estos momentos, las llamadas... Hay que estar preparado para todo. Cuando te llama tu club y tu ciudad, es imposible decir que no.

¿Ha notado la presión de tener que cumplir en casa?

Al final sientes un poco más la presión. Pero hay que intentar olvidarla. Sabemos la exigencia de un club como el Málaga. Intento olvidarme del exterior y hacerlo lo mejor posible cada partido. Estoy cumpliendo con ello.

¿Llega su vuelta al Málaga en el mejor momento?

Puede ser. Llevo bastantes años en esta categoría. He pasado por bastantes equipos de nivel, he estado en equipos importantes. Muy contento de estar aquí.

Sabe lo que estar sobre el césped y también sentado en la grada viendo al Málaga. ¿Qué recuerda de aquel niño malaguista?

Cada niño tiene su sueño. Cada noche sueño con cosas bonitas. Cuando era un niño, incluso siendo recogepelotas, soñaba con jugar aquí delante de 26.000 personas. Es un sueño más que se cumple, disfrutando cada momento.

¿Se acuerda de aquello cuando juega?

Me acuerdo bastante, sobre todo cuando voy a dormir y pienso en todo lo que ha pasado. Todo camino conlleva un esfuerzo.

¿Tiene algún recuerdo concreto de La Rosaleda?

Recuerdo cuando vine a ver el Málaga-Borussia. Estaba en infantiles. Estábamos en los palquitos. Fue el recuerdo más importante de ver al Málaga en Champions. Una locura.

Y ahora en Primera RFEF...

Son momentos. Duele ver al Málaga en esta categoría. No nos merecemos estar aquí. Han pasado cosas malas, la afición y el club siempre han hecho un esfuerzo. Se ha ayudado en todo lo posible. Este club va a volver donde merece. 26.000 personas cada día... El esfuerzo hay que valorarlo, pase lo que pase tenemos que estar orgullosos de la afición.

¿Cómo sintió su debut en La Rosaleda?

Fue espectacular. Contra el Atleti. 8 minutos muy intensos, marcamos en el 90... Debut soñado, muy feliz.

Tampoco se quedarán atrás el resto de partidos en La Rosaleda...

Imagínate. Me queda la espinita de esas dos ocasiones que tuve para marcar. Esto es fútbol, cada partido tiene su momento y hay que saber aprovecharlo. Cada día hay que estar al máximo posible, puede surgir una nueva oportunidad.

Incluso fuera de casa notan el apoyo. 2.000 personas en Linares...

Eso fue una locura. Creo que hubo incluso más... Estuve 6 meses en Linares. Nadie había llevado tanta gente allí. Jugábamos en casa.

Supongo que habrá visto el famoso vídeo del niño que había estado «en las malas y en las malas». ¿Qué le puede decir a la gente, a esos niños que ahora se apegan al Málaga?

Es difícil. Yo he vivido también las buenas. He vivido cosas increíbles. Esto nace de cuna, gracias a los padres. Que confíen en vivir momentos bonitos, este año va a ser bonito y seguro que brindamos cosas buenas.

¿Es un año importante para notar esa identificación?

Te diría que el que más. La afición viene de estar enfadada, es un palo muy duro. Este año, tanto jugadores como afición, vamos a estar unidos. Si se consiguen los objetivos, tendremos que estar muy orgullosos.

¿Algún reto a cumplir en el Málaga?

Dejar marca, dejar huella. Poder ser uno de los pilares fundamentales en el club.

Y a largo plazo...

Jugar la Champions con el Málaga. Ese sería el sueño. Desde que era niño yo también lo soñaba. De los sueños más fuertes.