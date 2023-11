Lo digo muy en serio, lo digo como lo pienso y lo comento con goce personal, como alguien que se siente afortunado. Por divertido, por lenguaraz, por conocimientos, por experiencia, por reflexiones originales, a veces, hasta únicas. Que te toque debatir en una tertulia como la de hoy de ‘La Tribu’, con Raúl Varela, en ‘A Diario’, de Radio Marca, con Javier Clemente, el mítico Javier Clemente y lo digo con admiración, es superdivertido, original y aprendes un montón.

Clemente, que no era la primera vez, claro, que le preguntaban sobre el tema, ha criticado durísimamente que los futbolistas debuten en Primera o en la selección con 16 y 17 años, pidiendo que todo eso se retrase porque los chicos no están aún formados físicamente para ese reto, para chocar con hombres hechos y derechos, para jugar tres partidos por semanas y, por tanto, “cuantos más partidos juegas, más posibilidades tienes de lesionarte”.

Plantarse si hace falta

Y Clemente, al final de su reflexión con todos nosotros (no todos estábamos absolutamente de acuerdo con él, pero sí nos ha encantado escucharle y debatir con él), ha señalado a los responsables de los servicios médicos de los clubes porque permiten que esto suceda. “Son ellos y solo ellos los que deben decidir si un niño de 16 años puede o no afrontar ese salto, esos retos. Pero, claro, como no les dejan hablar, jamás contarán si están o no a favor de lo que se está haciendo ahora”. Y citó, claro, especialmente los casos del recién lesionado Gavi, Ansu Fati y Lamine Yamal.

“Están sacando a niños que juegan un montón al fútbol porque hay que verles, la gente quiere verles”, comentó Clemente. “Pues que le vean media hora. Recuerdo que cuando debutó Raúl con Valdano en el Real Madrid, yo era seleccionador desde hacía poco tiempo. Sí, sí, yo debuté en Primera División a los 18 años pero era suplente y no iba a la selección. A mí me pusieron a parir porque yo hice debutar a Raúl dos años después. Y yo decía que bastante carga tenía ya con jugar en el Real Madrid y por eso lo convocaba. Jugaba en la sub-21, pero no por su nivel, sino por su potencial físico. Le íbamos a quemar y bastante tenía con jugar en el Real Madrid y eso es lo que digo de digo de los chavales".

"Recuerdo que, cuando era seleccionador, me pusieron a parir porque tarde dos años en hacer debutar a Raúl" Javier Clemente - Exseleccionador español de fútbol

"Yamal, con solo 16 años, juega un montón. Tiene que ir a una velocidad de juego mayor de la que le corresponde para destacar”, siguió reflexionando el exseleccionador español. “Tiene que hacer más esfuerzo que muchos de sus rivales y cuando va al choque, ya ni te cuento. Eso le pasó a Ansu Fati. Chocó con un tío de 28 años y le voló la rodilla. Las piernas, los huesos, los ligamentos, los pulmones... todo requiere una preparación. No es lo mismo con 27 años o con 23 que con 16. Los chavales son buenos y están bien formados, pero tienen que ir a esfuerzos mucho menores”.

Clemente lamenta que, por precipitar el debut de un niño bueno, bueno (“reconozco que es una tentación verles jugar como juegan y no ponerles con los grandes, pero debemos pensar en su futuro, en su larga carrera”), se pierda la posibilidad de, a los dos o tres años, perder a ese gran futbolistas. “¡Ya tendrán tiempo de admirarnos con sus filigranas!”

El exseleccionador teme que muchos entrenadores y médicos no se den cuenta que el ritmo, la velocidad, el choque, la presión con la que se juega ahora “no tiene nada que ver al fútbol de los 70 cuando jugábamos nosotros, ¡nada que ver!” Y, evidentemente, ahora los buenos juegan muchos partidos. “Si juegas 150 partidos tienes, por descontado, muchísimas más posibilidades de lesionarte, de hacer daño de verdad, que si juegas 50”.

Palabra de doctor

Y al final de su exposición, en la recta final de ‘La Tribu’, en pleno acaloramiento de la charla y las ideas, Clemente puso el dedo en la llaga: el papel de los médicos responsables del control de los futbolistas jóvenes, niños, de cada club, a los que vino a señalar como los únicos que podrían parar esta situación tan delicada y peligrosa.

“A mí me gustaría que hablasen los doctores, pero son empleados del club y no abrirán la boca”, empezó diciendo Clemente. “Tal vez, el día que les dejen opinar sobre esto, contarán que les hacen análisis de sangre cada dos por tres, que les miran el corazón, el riñón, el hígado y la vesícula y que están estupendos, que se lo controlan todo y que están estupendos”.

Pero lo que no cuentan o no se sabe si lo hacen es el resto de su formación. “Lo que deben de controlar y contarnos es analizar la diferencia de esfuerzo de jugar en el juvenil un número determinado de partidos, que eso lo llevan muy bien, a jugar con profesionales, o un partido de selecciones, o hasta una final de la Champions, como la han jugado muchos. Eso es lo que hay que preguntarles a los doctores. Oiga, doctor, ¿usted cree que vamos con las garantías suficientes con este muchacho?”

Y el exjugador, extécnico y exseleccionador vasco concluyó su exposición, insisto señalando a los doctores de los clubes. “Los servicios médicos deben ser responsables de todo esto con este tipo de jugadores, con los chavalitos que son muy jóvenes. No deberíamos ir tan deprisa con estos niños ¡si cuando tengan 20 años seguirán haciendo fantasías como ahora, pero estarán más formados físicamente, más hechos. No corramos tanto con ellos”.