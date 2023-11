El Costa del Sol Málaga volvió a escribir su historia propia, que a su vez fue la del balonmano español. Por primera vez estará en la fase de grupos de la EHF European League. Una hazaña sin precedentes y de una valía gigantesca, se ganó por derecho estar entre los 16 mejores de la segunda competición europea, el único equipo nacional en este escalón. El entrenador del equipo, Suso Gallardo, no pudo resistirse a valorar la gesta que hizo el equipo.

Son muchos los datos que dan alcance del hito conseguido por las malagueñas, que no es inferior deportivamente a los títulos que poblan sus vitrinas. Un nuevo muro que se levantó en Copenhague para un grupo ambicioso por naturaleza, que ahora dará un paso de gigante para disfrutar de uno de los mejores niveles de Europa.

“Siento mucha alegría y mucho orgullo. Todavía no sabemos lo que hemos conseguido, no sólo para nuestro club sino para el balonmano español. Cuando pasen unos días lo valoraremos mucho más”, explica Suso Gallardo.

No hay techo

“Son cuatro temporadas consiguiendo éxitos. Vuelvo a repetir, con cinco títulos en ocho finales. Meternos en esta fase de grupos no es un título, pero a lo mejor hay que valorarlo como tal mucho más. “Cuando parece que el techo está ahí siempre hay otra planta. Este equipo no tiene techo. Sólo pido que nos apoyen, que no les vamos a decepcionar. Lo que han vuelto a conseguir estas chicas es histórico”.

Las panteras ahora tienen parón y Suso Gallardo pone un sobresaliente en este primer tramo. “Llevamos una temporada muy dura, con una pretemporada muy exigente y un septiembre que fue una locura. Ahora noviembre también lo ha sido, hemos hecho los deberes en la primera vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola, estamos terceras empatadas con el segundo y a un punto del primero. Estamos en los objetivos. Y en Europa habiendo conseguido un sueño”