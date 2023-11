Eran exactamente las 20.45 horas cuando Novak Djokovic, acompañado por su capitán, entró en la pista central del Palacio Martín Carpena. Una nube de flashes de cámaras de fotos y de teléfonos móviles llenaron las gradas de un Palacio ávido de ver en acción al actual número 1 del mundo y, a la vez, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

El Carpena, acostumbrado a entregarse cada fin de semana a su equipo de baloncesto, se rindió esta vez al tenista serbio, que el pasado fin de semana se coronó rey de la temporada ganando en Turín las Finales de la ATP y que ha llegado a Málaga dispuesto a hacer a su país campeón de esta Final a 8 de la Copa Davis Málaga 2023.

Los gritos de «Nole, Nole» retumbaron con fuerza cuando el serbio fue presentado justo antes de arrancar el partido. A pesar del glamour del balcánico, lo cierto es que el británico Cameron Norrie también fue jaleado por su grada, mayoritaria en esta eliminatoria de cuartos de final en un Palacio de los Deportes plagado de banderas británicas.

Cada peloteo desde el fondo de la pista, cada golpe ganador, cada subida a la red, cada saque, cada resto... todos los movimientos de Nole fueron seguidos con pasión por el público serbio, por el neutral malagueño e incluso también por parte de la colonia británica, sabedora de la condición de favorito del jugador de Belgrado sobre Norrie.

En el quinto juego del primer set llegó el primer break después de un juego que el número 1 del mundo decidió con una subida a la red. El Carpena estalló en una cerrada ovación, acompañada de gritos de ánimo desde la bancada serbia, muy numerosa, sobre todo, detrás del la zona que ocupaba el resto del equipo de Serbia. «Serbia, idemo, Serbia idemo» (Vamos Serbia, vamos Serbia) gritaron los fans balcánicos, no muy numerosos, pero sí muy ruidosos.

No volvió a romper Djokovic el servicio a un voluntarioso Norrie, que estiró el set hasta el 6-4 final, después de 47 minutos de juego en una primera manga que no defraudó a los aficionados y que terminó con Nole mandando besos a la grada y tocándose la oreja pidiendo ruido a sus seguidores.

La verdad es que cada vez que el balcánico se acercó a las gradas para tomar un poco de aliento entre punto y punto o para secarse el sudor, la zona de alrededor fue un bullicio, con cientos de cámaras fotografiando de cerca al de Belgrado.

El partido tenía pinta de que no iba a dar mucho de sí. En perfecto castellano, desde uno de los fondos, un aficionado le gritó: «Nole, ¡ten compasión!». Pero esa palabra creo que no está en el diccionario del mejor tenista del mundo. Arrancó la segunda manga con el segundo break del partido. Djokovic se puso por delante y ya no hubo ni opción a que Gran Bretaña soñara con la remontada.

El duelo acabó en dos mangas, en menos de dos horas. En la entrevista pospartido, Djokovic habló en castellano para los fans españoles, les dio las gracias por el apoyo, aseguró que trata de aprender mejor castellano y también tuvo un pequeño pique con un aficionado británico que durante algunas fases del partido molestó al jugador serbio con sus gritos y repitió lo mismo cuando se dirigía al público, tras su victoria.

El público despidió a Djokovic con honores. Lo que se merece un jugador único que el sábado regalará otra tarde de tenis 5 estrellas al Carpena, en el duelo de semifinales ante la Italia de Jannik Sinner.