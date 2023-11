El Balonmano Costa del Sol Málaga hizo historia al clasificarse para la fase de grupos de la EHF European League. Las "panteras" quieren llegar lo más lejos posible en su travesía por Europa y para ello ya conoce a los rivales que tendrá que hacer frente: Motherson Mosonmagyarovari KC (Hungría), CSM Targu Jiu (Rumanía) y Sola HK (Noruega). Para clasificarse a la siguiente ronda, el Costa del Sol deberá quedar primero o segundo.

El camino para llegar a la fase de grupos no fue nada fácil, el Costa del Sol tuvo que superar nada menos que dos eliminatorias de fase previa: contra el Larvik HK noruego y el København Håndbold danés. En ninguna de los cruces el equipo costasoleño era el favorito, pero la presión nunca fue un problema y superaron los partidos con solvencia.

Calendario

El primer partido de esta fase de grupos será en casa el 6/7 de enero frente al Sola HK, siendo el siguiente en la pista del CSM Targu Jiu el 13/14. Se cerrará en Málaga el 17/18 de febrero ante el equipo rumano. En caso de acceder a cuartos de final, las malagueñas se medirán a los clasificados del Grupo C, que está compuesto por el CS Gloria 2018 BN, el Neptunes Nantes, el MKS FunFloor Lublin y el HSG Bensheim/Auerbach.

Valoración de Suso Gallardo

Suso Gallardo, entrenador de l Costa del Sol, valora el nivel del Grupo D. «Un grupo difícil, pero en este punto de la competición para nosotros es un sueño. Llegar hasta aquí nadie lo esperaba, nadie lo soñaba. Ahora es el momento de disfrutar y de competir antes rivales de grandísima entidad porque creo que somos capaces de porqué no dar la sorpresa», analiza el entrenador, que pasa de manera pormenorizada por cada club: «A priori el favorito es el equipo húngaro, va líder en su liga por delante de clubes como el Győri ETO KC y el Ferencvárosi TC y sólo ha tenido una derrota. Habla por sí solo. Luego está el Sola, es un viejo conocido de un español como el Super Amara Bera Bera, va quintos en la liga noruega. Tienen a la incombustible Camilla Herrem. No perdonan cada fallo que tienes, te lo machacan al contraataque. Tienen individualidades muy buenas y muy fuertes, es un grandísimo equipo. Luego está el Targu, que tiene jugadoras extranjeras, que no va muy bien en liga, pero que entró por la gran Copa que hizo el año pasado. En este nivel cualquier equipo es complicado. No es el grupo más difícil que nos podía tocar, podemos estar contentos por ese lado».

Fases previas

En la eliminatoria ante el Larvik HK, el Costa del Sol fue muy superior en ambos partidos, con victoria con un colchón de cuatro puntos en Noruega y remataron la faena en el Pabellón Jose Luis Perez Canca por victoria de seis puntos. Ante el København Håndbold fue más reñido. Empezaron las "panteras" como locales, partido que no fue del todo dulce ya que quedaron en empate y debían sacar el pase en territorio hostil. El partido en Dinamarca fue inmejorable y consiguieron la victoria ante un equipo acostumbrado a las grandes ligas.

Desde el equipo costasoleño dejaron claro en varias ocasiones que clasificarse para la EHF European League es practicamente como un título. El objetivo de llegar a fase de grupos ya está cumplido y una vez aquí, papel en blanco: jugar todos los encuentros al mejor nivel posible y regalar a la afición y al propio equipo el orgullo de competir en una competición de élite.