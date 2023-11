Difícil salida para Nueces de Ronda Atlético Torcal. El equipo de Víctor Quintero intentará seguir en la senda de los puntos ante un peso pesado de la competición. STV Roldán no vive su mejor momento de la temporada, pero será un duro rival para el conjunto torcalista. Este sábado, a las 17.00 horas, habrá que ver qué racha se amplía y cuál llega a su fin.

Las malagueñas llegan en un momento dulce. Tras varios partidos de buen juego sin recompensa, consiguieron poner fin a una racha negativa de siete derrotas consecutivas ante Ourense Ontime en Guadaljaire. Los tres puntos fueron vitales para las aspiraciones del club, pues hasta el momento lo mantienen fuera de los puestos de descenso con seis unidades.

Aunque no deben dar tregua las de Víctor Quintero, ya que hasta dos de sus perseguidores pueden adelantarse en esta jornada de darse los resultados específicos. Atlético Torcal tendrá un ojo puesto en la salida de ENCE Marín Futsal a Móstoles, pues el conjunto gallego cuenta con cinco puntos, y al encuentro entre Rayo Majadahonda y LBTL Futsal Alcantarilla, con el equipo rayista empatado a puntos con las malagueñas.

Defender un buen momento se torna más complicado si es contra equipos como STV Roldán. El equipo de la Región de Murcia logró salir campeón en la temporada 2017/2018 y ha estado presente en tres de las últimas seis Final Four de Primera División. Pero el estatus no da puntos y no pasan por un buen estado de forma, pues encadenan dos derrotas y tres encuentros sin sumar tres puntos.

Las murcianas vuelven a jugar en su pabellón, el Gabriel Pérez, donde el único encuentro que han perdido hasta el momento este curso como locales fue hace apenas una semana ante Arriva Alcorcón, segundo clasificado. Roldán permanece séptimo en la tabla con 17 puntos en 10 encuentros, 11 unidades más que Nueces de Ronda Atlético Torcal.

Análisis

Víctor Quintero analizó el próximo encuentro previamente al viaje con el equipo. "Vamos a una pista complicada, con una de las mejores aficiones de la categoría", comentó sobre el Gabriel Pérez. El míster advirtió de la buena forma de STV Roldán en los últimos años y no se olvida del último encuentro en su pista. "Hace dos años consumamos el descenso allí y queremos darle la vuelta a la moneda esta temporada", espetó. Sobre su equipo, el optimismo se palpa en las palabras del entrenador: "Nos ha venido bien esa línea ascendente en el juego. Espero que podamos llegar hasta el final con el partido muy ajustado y que la balanza vuelva a caer de nuestro lado", sentenció Víctor Quintero.