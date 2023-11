La Copa Davis de Málaga 2023 ya ha completado su primera fase con la disputa de todos los cuartos de final del torneo. Tres días de tenis que han estado rodeados, como ya ocurrió en la edición de las Finales a 8 de 2022, de un gran ambiente dentro y fuera del Martín Carpena. Las aficiones de Finlandia, Canadá, Chequia, Australia, Italia, Países Bajos, Gran Bretaña y Serbia han llenado de color los exteriores del Palacio de los Deportes así como el graderío. Además de la ilusión por apoyar y ver de cerca a sus jugadores, los aficionados han tenido la motivación 'extra' de una ambientación de primer nivel en los días que llevamos de tenis y, a buen seguro, en los días grandes que quedan por venir: la primera semifinal, Finlandia - Australia, este viernes y el esperadísimo Italia - Serbia del sábado, sin olvidarnos de la gran final del domingo.

Varias horas de tenis seguidas se hacen más llevaderas gracias al ritmo impuesto por la música del DJ del Martín Carpena que estos días ameniza la espera entre juego y juego, entre partido y partido, con temazos de todo tipo, que van desde Rosalía y Quevedo & Bizarrap, hasta The Killers, el 'Living on a prayer' de Bon Jovi, pasando por un remix de la 'Macarena' de Los del Río o los que más que bailables Kernkraft 400 de Zombie Nation o el futbolero 'Freed from desire' de Gala. Paradójico que un deporte que transcurre (o debería) en absoluto silencio por respeto a los jugadores en la cancha, esté rodeado de un ambiente musical que ha puesto a cantar el 'Bella ciao' este jueves por la mañana a la enfervorizada afición italiana mientras que por la tarde, durante la eliminatoria Serbia - Gran Bretaña, sonaba y con razón el '(I can´t get no) Satisfaction' de los Rolling Stones.

Los himnos... y algo más

Junto a la ambientación musical entre partido y partido, cada día suenan en el Carpena melodías relacionadas con cada uno de los ocho equipos participantes, más allá de la protocolaria interpretación de los himnos de cada país justo antes del inicio de cada duelo. ¿Qué canción acompaña la salida a pista de cada selección? Hemos pegado la oreja (y el móvil) estos días para recopilarlas...

Canadá, como ya hiciera el pasado 2022 cuando se proclamó campeona, comparece acompañada de la canción de los Red Hot Chili Peppers 'Can't stop', perteneciente al album de 2002 'By the way'. Desgraciadamente, la banda californiana ya no sonará más en el Carpena tras la eliminación a manos de Finlandia en los cuartos de final.

Finlandia, por su parte, elegía a un 'orgullo' patrio: el dj y productor musical Darude, quien hace 23 años lanzaba un tema que fue un absoluto 'ompepistas como 'Sandstorm' que puso a bailar a más de uno y más de dos el pasado martes en el Carpena y que con mucha seguridad este viernes, ante del inicio de la semifinal ante Australia, inyectará algo más de energía a una hinchada finesa que volverá a poblar las gradas del Carpena.

Chequia no buscó la originalidad para saltar a la pista: el 'Eye of the tiger' de Survivor, que en 1982 se convertía en el tema principal de la película Rocky III, no inyectó a Machac, Lehecka y compañía la energía suficiente para superar a Australia, que logró su pase a semis venciendo el decisivo dobles.

Australia, en cambio, salía a pista acompañada por un tema de la banda patria Hunters & Collectors. 'Holy grail', que así se llama el tema que este viernes volverá a sonar en el Martín Carpena, es un sencillo del disco de 1992 'Cut', y es un himno allá en las Antípodas, relacionado con la liga de fútbol australiano, con el equipo de críquet de los Queensland Bulls y, también relacionado con el deporte, fue el tema central de la película 'Footy Legends'.

Esperando que Italia apareciese entre los acordes del conocido tema de Ricci e poveri 'Sará perché ti amo', nada más lejos: 'Can't be touched' de Roy Jones. Hip hop de un exboxeador de Florida que se inició en la música a inicios de los 2000. El tema que nos ocupa forma parte del disco: Body Head Bangerz: Volume One. Volverá a sonar este sábado, antes del duelo con Serbia.

También Países Bajos apostó por repetir el tema que les acompañó en 2022. Tirando de clásicos, la selección 'oranje' eliminada por la Italia de Jannik Sinner ya debe ir de vuelta a su país cantando este tema de la banda austriaca Opus que está a punto de cumplir los 40 años de vida y que se inicia con uno de los redobles de batería más reconocibles: Live is life. ¿Quién no lo ha cantado alguna vez?

La joven Danica Crnogorcevic, serbia de Montenegro, pone voz al tema que acompaña la salida del equipo comandado por Novak Djokovic. 'Veseli se srpski rode', es el tema elegido para la Davis. Un himno no oficioso el año de su lanzamiento (2020) y símbolo de protestas contra el presidente Milo Dukanovic en el país balcánico. ¿Sonará hasta el domingo?