Diego Pablo Simeone compareció en sala de prensa para analizar la actualidad del partido que medirá al Atlético con el Barcelona este domingo (21:00 horas) en la Ciudad Condal. El argentino comenzó advirtiendo que "intentaremos llevar el partido donde podamos hacerle daño. Espero un lindo partido. Nos enfrentamos a un equipo que tiene buenos futbolistas y está muy bien llevado por su entrenador porque tiene las ideas muy claras con el que equipo que tiene".

Partido "importante"

Cholo evitó hablar del estilo, "aunque entiendo que valoren lo que creen ver para tratar de explicarlo. Pero los números son solo números", y tampoco quiso referirse a Joao Félix escudándose en que "no hablo de los chicos que no están en nuestro equipo". Preguntado por las críticas de los últimos días al juego del Barça, declaró que "habría que estar en el vestuario del rival para ver si están felices o no. El partido es muy importante también para ellos, pero nosotros trataremos de seguir la línea que estábamos mostrando. Para nosotros es un partido importante, como lo será el partido de Almería la semana que viene. Es un rival que luchará hasta el final por ganar la Liga porque su historia lo exige".

El técnico atlético se refirió a la distancia que hay entre su equipo y el Barça y el Real Madrid: "Siempre el Barcelona y el Real Madrid parten con más opciones de ganar, pero en los últimos tiempos hemos recortado esa distancia que antes era enorme". Elogió al que será rival mañana, del que dijo: "El Barça tiene grandes registros ofensivos, muy buenas roturas de segunda línea. Cuando la jugada está liberada para sus centrales y volantes es un equipo que rompe muy bien por la categoría de sus futbolistas".

Finalmente, se refirió a Pablo Barrios, lesionado en el menisco: "Va a estar recuperado después del parón de Navidad y podemos recuperarlo de la mejor manera. Me encanta porque tiene juego, asociación, llegada, es intenso, es agresivo... Está involucrado en lo que tiene que mejorar y lo esperamos para cuando vuelva". Y no despejó la incógnita de si jugará Lino o Riquelme en la izquierda: "Pueden jugar juntos Lino y Riquelme. Están bien los dos, son jóvenes, tienen intensidad, tienen agresividad ofensiva. Lino tiene juego asociativo y Riquelme tiene un recorrido largo con mucha fortaleza. En defensa los dos están mejorando".