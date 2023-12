El tren de la tranquilidad pasa por La Estación. El pabellón de Futsi Atlético Navalcarnero es el feudo donde Nueces de Ronda Atlético Torcal quiere certificar su «mes dorado» y poner tierra de por medio frente a sus perseguidores. El conjunto torcalista visita una de las canchas más complicadas de la categoría con el objetivo de cerrar 2023 en los puestos de permanencia. Este sábado a las 18.00 horas veremos si estas jugadoras son capaces de sorprendernos aún más.

El momento de Nueces de Ronda Atlético Torcal podría considerarse como inmejorable si echamos la vista atrás hasta tan solo principios del mes de noviembre, cuando el conjunto malagueño solo sumaba una victoria y veía muy remotas sus opciones de retomar el rumbo. Prácticamente un mes más tarde, parece que Víctor Quintero ha dado con la tecla para hacer que sus jugadoras compitan al más alto nivel. Los ocho puntos obtenidos de los últimos 12 posibles invitan al equipo a soñar con la todavía muy complicada salvación.

No obstante, no será fácil para las malagueñas aumentar esta gran racha. En primer lugar, las bajas empiezan a hacer mella en el equipo. Tais no termina de recuperarse de sus lesiones por lo que causará baja junto con Sarita. La canterana venía de hacer actuaciones brillantes a pesar de su corta edad, pero una fractura en el peroné la forzará a ralentizar su explosiva progresión. En su lugar viajará otra joven del filial torcalista, Carla, que está ante la oportunidad de debutar con el primer equipo.

En frente del conjunto malagueño estará ni más ni menos que un triple campeón de Europa, seis veces ganador de Primera División y siete veces de Copa de la Reina. Futsi Navalcarnero mantiene su impecable reputación una temporada más en la que vuelven a pelear por el título. Con 26 puntos se sitúan en la cuarta posición y están ante la oportunidad de acabar el año con 10 victorias, si ganan los dos encuentros que les quedan.