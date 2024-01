Pablo Ávalos, hijo de la leyenda del Unicaja Curro Ávalos, está a punto de afrontar uno de los retos más grandes de un joven en el mundo del baloncesto: entrar a la ligar mayor universitaria de Estados Unidos, la NCAA. El jugador malagueño se encuentra en la Universidad de Lackawanna, que juega en una derivación de la misma NCAA, y donde estudia administración de empresas.

Ávalos vive ahora su segundo año de carrera y ya tiene la vista puesta en la gran liga universitaria estadounidense. "Hay varios equipos que se han interesado ya en contar conmigo, aunque por ahora no puedo decir mucho más", reconoce el canterano de EBG. Si finalmente se produce el salto, Ávalos tendrá dos años más para crecer como jugador antes de empezar su etapa en el baloncesto profesional.

Futuro

Pablo tiene claro que quiere dedicar su vida al baloncesto, es por ello que se esfuerza día a día para convertirse en el mejor jugador posible. Lo que no tiene tan claro es dónde jugará en unos años. "No nos vamos a engañar, jugar en la NBA es lo más grande, es ahí donde están los mejores jugadores". El costasoleño va paso a paso, consciente de que este no es un mundo nada fácil, y no se centra solo en el continente americano, su mente también pasa por Europa: "Jugar la Euroliga sería un sueño para mí. Da igual el equipo, pero si fuera con el Unicaja sería increíble".

Grandes diferencias

Que el balonceso de aquí es muy diferente al de allí es una evidencia. El apartado físico es lo que más destaca entre Europa y Estados Unidos. "Hay que trabajar día a día en el gimnasio para ponerte al nivel de los americanos". En el otro lado del charco el deporte no es mejor, es distinto. Una gran ventaja que hay en el baloncesto europeo es que "los equipos se forman como piñas. Allí se busca mucho la individualidad, el juego de 1 contra 1. Aquí creces con tus compañeros y forjas relaciones más allá de ser jugadores del mismo equipo, es distinto a lo que es el baloncesto americano".

En Estados Unidos los jóvenes siguen un esquema: instituto, liga universitaria y, los elegidos, paso a la NBA. A causa de la pandemia de 2020 ese esquema se frenó, "los jugadores estuvieron un año que no ascendieron de las ligas universitarias y se formó un embudo que hace que dificulte el ascenso a otro equipo mayor". Por suerte para Ávalos, este formato se recupera y no se prevé que afecte a su futuro como jugador.

Rutinas

Para llegar a su máximo potencial hay que trabajar el día a día como un reloj. "Levantarte, clases, entrenamiento y estudio", así es como se forja un gran profesional, con rutina y dedicación. Al principio puede ser duro, "pero cuando piensas que todo esto lo haces por el baloncesto sabes que merece la pena", asegura el malagueño.

La propia universidad tiene en cuenta a sus deportistas y se adapta a ellos. "Los propios profesores acuden a los encuentros y no tienen ningún problema en cambiar la fecha de algún examen o trabajo si esta coincide con algún viaje por los partidos". Una condición que permite tanto al malagueño como a sus compañeros el correcto desarrollo como jugador y estudiante, al mismo tiempo.

Pilares esenciales

Todo el mundo necesita ciertos apoyos que le ayude a crecer como persona y le apoye en los momentos difíciles. El malagueño encuentra ese pilar en su padre, Curro Ávalos, y su abuelo. Una familia que mama el baloncesto y que "si no fuera por ellos, no estaría donde estoy ahora". También juega un papel esencial en su formación Alfonso Sánchez, exjugador de varios equipos de la Liga Endesa, Unicaja entre ellos, y que cuando Pablo está en Málaga le hace un entrenamiento personalizado. "Es una especie de hermano mayor para mí, una gran ayuda".

El joven sabe quién es su padre, un icono del baloncesto malagueño y español. Esto tiene dos vertientes, por un lado nota la presión que conlleva ser un Ávalos, pero por otro recibe como una bendición los consejos que le da su padre. "Me ayuda mucho con todos los problemas que me surgen y siempre tiene solución para los problemas".

El malagueño no puede venir mucho a España, solo en verano y navidad, pero eso no es impedimento para estar al día de su Unicaja. "Lo primero que hago al levantarme es coger el móvil y ver cómo quedó el equipo. Este año el equipo tiene unos resultados increíbles y hay que disfrutarlo". La pasión verde traspasa fronteras. Pablo Ávalos, por ahora, lo vive desde la distancia y centrado en su propia progresión como jugador.