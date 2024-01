Suso Gallardo y Merche Castellanos comparecieron tras el debut en la Fase de Grupos de la EHF European League. Las 'panteras' cayeron ante el Sola HK noruego (22-26) en el Martín Carpena. Sin embargo, ambos coincidieron en la necesidad de disfrutar la competición, así como en agradecer al público asistente al Palacio para apoyar al Costa del Sol Málaga.

Suso Gallardo

Balance

"La verdad es que hay que agradecer al público que ha venido. No son fechas fáciles, sobre todo en España y Málaga. Ha sido un partido complicado, no hemos estado cómodas nunca, menos en ataque. Cuando hemos encontrado esos espacios no hemos estado acertadas de cara a gol. En Europa si no rozamos la perfección para ser efectivas, es muy complicado. El marcador demuestra que si hubiésemos estado acertadas, hubiésemos tenido una oportunidad de a lo mejor ganar o acercarnos un poco más. Esto es una nueva competición, es una fase de grupos, quedan cinco partidos más. Tenemos que seguir creciendo como equipo y disfrutar".

Presión

"Hay 10 puntos, esto acaba de empezar. Hay que quitarse la losa de presión. El equipo no tiene que tener esa losa porque ha cumplido con creces el objetivo de esta competición. Si la disfrutamos, seremos mucho más peligrosas".

Afición

"Agradecer al público, demuestran que siempre están en estos momentos, en partidos importantes. Estamos creando una gran masa social, es digno de admirar. Ojalá sigan apoyándonos".

Merche Castellanos

Balance

"Ha sido un partido con muchos altibajos. Ha habido ratos en los que no hemos estado muy finas, sobre todo las hemos dejado correr en la primera parte. Luego es verdad que en la primera parte hemos estado bastante efectivas. La segunda parte ha sido un poco al contrario. Hemos estado más acertadas en defensa y de cara a gol su portera ha empezado a parar, nos ha costado meter gol. Hay que aprender de los errores, hay que ver el partido, corregir y seguir que es muy largo. Esta competición tenemos que disfrutarla y ser ambiciosas. Todo el mundo quiere pasar de ronda. Tenemos que divertirnos, jugar bien y todas las victorias que lleguen bienvenidas sean".

Afición

"Ha sido una maravilla ver a tanta gente en el Carpena. El público de Málaga siempre cumple. Estamos muy agradecidas a los que vienen. Estoy segura de que en los partidos de liga y en los de la fase de grupos van a seguir cumpliendo. Ojalá el Carpena y Antequera se vean la próxima vez que juguemos igual. Espero que les brindemos alguna victoria en casa".