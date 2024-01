Contó Carlo Ancelotti en la previa de la primera semifinal (miércoles, 20:00 horas) de la Supercopa de España que era vecino de Diego Pablo Simeone. Que muchas veces se cruzaban en una relación cordial, diferente a la que han mantenido tradicionalmente desde sus trincheras: Inter-Milan, Roma-Lazio, Italia-Argentina y por supuesto Real Madrid- Atlético. Ambos son dos de los técnicos que más se parecen a los clubes a los que entrenan.

En más ocasiones se cruzarán durante las próximas semanas, con una trilogía de derbis madrileños que empieza con el duelo de una competición nerviosa, a miles de kilómetros de casa y que nadie sabe cómo ganar o perder. Después vendrá el partido de octavos de la Copa del Rey (18 de enero) y finalmente el enfrentamiento de Liga (4 de febrero). Tres derbis acumulados que definirían la tendencia de la temporada, porque en ellos hay, como poco, dos títulos en juego. Todo, sin contar la carga emotiva de estos duelos.

Valverde defiende su entrada a Morata en 2020

"No hay que darle más vueltas, pero no me gusta jugar tantas veces contra el Atlético, porque es un rival fuerte que ya nos hizo daño en Liga. Pero ellos pensarán lo mismo de nosotros. Las aficiones lo van a disfrutar", señaló el italiano. Por su parte, Simeone, dentro de esta partida táctica de la prudencia, evitó comparar el enfrentamiento con el que tuvo lugar en Liga y en el que se impusieron los rojiblancos: "Nada tiene que ver, ellos han recuperado jugadores. Cada encuentro tiene sus circunstancias".

No rehuyó el enfrentamiento Rodrigo de Paul, quien con la sangre 'canchera' que le caracteriza, dijo que le encantan este tipo de partidos. Si por él fuera, podrían jugarse cada semana. Si por Valverde fuera, el jugador del Real Madrid que compareció junto a Ancelotti, todos los duelos deberían parecerse a la final de la Supercopa de 2020, cuando con una brutal entrada cortó un franco avance de Morata. Fue expulsado, MVP y los blancos se quedaron con el título.

Tendrá tiempo de responderle el delantero madrileño en el campo. Lo hará en un momento dulce de forma, tras alcanzar el mejor momento goleador de su carrera. Solo en Liga suma 12 tantos, una cifra que nunca había alcanzado en una primera vuelta. Buscará lucirse Morata en el país que rechazó y que ahora patrocina a su equipo por medio de Riyadh Air. Él mismo lo reconoció: "No me planteé lo de Arabia. Era mucho dinero, pero no quería ver al Atlético desde la distancia", como sí le pasará a los aficionados de los cuatro equipos en liza (Barcelona y Osasuna disputan la otra semifinal).

Los jugadores echan de menos a sus aficionados

Los desplazamientos serán mínimos, como en la mayoría de las ediciones. El directo, de nuevo para los locales, que intentará llenar las 25.000 localidades -más pequeño que anteriores sedes- del estadio Al-Awwal Park de Riad, donde el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo juega de local. También fue el escenario en el que en 2021 Boca y Barça jugaron un partido para homenajear a Maradona.

De Paul reconoció que echará de menos el calor de los hinchas propios y el resto de protagonistas que comparecieron reconocieron en bloque: "Los que deciden han querido que se juegue aquí". Todo ello en medio de varios periodistas locales que preguntaron a Ancelotti si había recibido alguna oferta de Araba Saudí. "De mí se olvidaron", bromeó un técnico que afronta la semifinal con más opciones de las que ha disfrutado gran parte del curso.

Los regresados Tchouaméni y Camavinga aportan mayor músculo en una parcela que les vuelve a corresponder después de jugar como central o lateral, respectivamente. El primero podría incrustarse en el centro del campo junto a Kroos y Valverde mientras que el segundo entrenó con un vendaje en la rodilla.

La defensa 'pesimista' del Real Madrid y la superstición del 'Cholo'

Atrás el equipo madridista contará con la defensa más "pesimista" posible, como define Ancelotti a Nacho y Rüdiger. El primero carga con esa etiqueta desde siempre y al alemán, el central más en forma del equipo, también se le ha asignado. "Porque siempre piensan que puede pasar algo malo", un método de autoprotección que ha llevado al colíder de la Liga a ser, con mucha diferencia, el equipo menos goleado del campeonato (11). Mendy o Fran García es la duda en el lateral. De lo que no quiso hablar Ancelotti es de Lunin o Kepa. Secreto para no alimentar el debate.

Por su parte, Simeone, a pesar de que cada partido tiene contexto, ha ensayado con un once casi idéntico al que derrotó al Real Madrid en el Metropolitano. Con el esquema afianzado de cinco zagueros y carrileros y De Paul como única novedad, formando con Llorente y Koke en el centro del campo. El 'Cholo' es supersticioso. Le gusta revisitar escenarios que funcionaron aunque lo oculte. Con la Liga escapándose, necesita un golpe del efecto para reimpulsarse contra un Real Madrid que asume la única, pero pesada, carga del favoritismo. Aunque con la costumbre de siempre en los torneos de eliminatorias de los que parece tener el guión.