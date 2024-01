"Luis de la Fuente está renovado hasta el final del Mundial 2026"

Albert Luque, director de la selección española de fútbol, ha hecho oficial en una entrevista con diario AS la continuidad de Luis de la Fuente, con el que España ganó la pasada edición de la Nations League de España. "Se habla mucho del contrato de Luis de la Fuente, pero yo que soy el máximo responsable puedo anunciar que Luis de la Fuente queda renovado hasta terminar el Mundial de 2026. Estamos encantados, es fácil trabajar con él y, al final, él se lo ha ganado", confirmó Luque.

Eurocopa y Mundial

De la Fuente, que concedió el pasado mes de octubre a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, su primera entrevista cara a cara después de todo lo ocurrido con Luis Rubiales, ya había advertido a este medio que "pensar en el Mundial se me antoja bastante lejano, pero es una ilusión, por supuesto. ¿Cómo no va a querer un entrenador y un seleccionador participar en un Mundial y además en tu país? Sería lo máximo".

El de Haro ha conseguido devolver a la selección a la senda de los títulos con la consecución de la Nations League y ha clasificado a España para la Eurocopa, en la que está entre las favoritas junto a Francia o Inglaterra. De la Fuente se ha ganado el respaldo de los jugadores, a los que siempre se ha mostrado cercano. "Yo he sentido el apoyo de los jugadores desde el primer día, creo que ha sido así de verdad. Desde la primera oportunidad que tuve de estar con ellos, vi que era un grupo de jugadores entregados. En gran parte porque siempre, como dije en mi presentación, que yo tenía mucha ventaja, porque al 80-90% futbolistas les he tenido desde que eran Sub-15, Sub-16, Sub-18… Entonces sabía que tenía su apoyo y el convencimiento de que estaban seguros de mi apuesta y de cómo iban a ser tratados conmigo. Me conocen perfectamente futbolísticamente y los que no me conocen me preocupé por que me conocieran. La verdad es que desde el primer momento conté con ese sentido el apoyo de todos ellos".

La renovación se hará pública en los próximos días y así se cerrará una cuestión que tanto desde la Federación como desde el lado del seleccionador y su equipo se daba por hecha que terminaría con un acuerdo para prorrogar el vínculo. Una decisión que además es celebrada por el grupo de jugadores que volverán a vestir la camiseta de España en los amistosos que la selección jugará de cara a la preparación de la Eurocopa de Alemania del próximo verano.