La Strathpuffer más dura con acento malagueño: ‘‘Tengo en mente volver el año que viene’’

Tras terminar la Strathpuffer que se ha disputado en las zonas altas de Highlands (Escocia), el malagueño Román Perales ha sido el único español en disputarla junto a otro gran número de participantes. El malagueño declaró antes de empezar la prueba que se sentía con ganas y motivado para competir en esta prueba y dar su máximo rendimiento en la carrera.

Román Perales se preparó durante 4 meses para llegar en condiciones óptimas y aguantar las 24 horas en las que consiste la prueba. El recorrido consiste en hacer 12 kilómetros el mayor número de veces posibles en un terreno agotador. Una mezcla brutal de hielo, viento, granizo, lluvia, barro y nieve hacen que todas las vueltas se compliquen y hagan la prueba más dura de lo que ya se presenta.

El recorrido de la Strathpuffer es muy duro, campo a través y en duras condiciones meteorológicas. / L. O.

Recorrido de la Strathpuffer

Al comenzar la prueba, el malagueño se sentía bien con un buen ritmo encima de la bicicleta, pero tras dar una vuelta empezaron a notarse las dificultades que se le iban a presentar como fueron los calambres en las piernas.

El principal problema fue el de no llevar gafas lo que provocó que el barro entrase en sus ojos y lo obligase a parar en la noche porque no veía nada claro. Esto no fue un impedimento para continuar y Román siguió hasta que el gemelo no le dejó continuar y tuvo que terminar una de las vueltas a pie.

Después de descansar durante dos horas, los efectos del tiempo dejaron huella con nevadas constantes pero esto no logró parar a Román y continuó su camino para completar las 24 horas del reto.

Pensamientos

A lo largo de todo el camino, la idea de abandonar llegó demasiado pronto. Como era de esperar, la prueba puso al malagueño en una constante lucha física y mental debido a que su cuerpo no respondía correctamente por los continuos calambres y dolores de piernas.

El pensamiento repetitivo de que la carrera era de 24 horas y que los dolores iban a ir en aumento lo obligó a animarse él mismo para continuar. Un pilar fundamental para que siguiese fue el apoyo de su pareja que no paraba de alentar hasta el final.

Ramón Perales tras terminar la Strathpuffer 2024. / L. O.

¿Volver a competir?

Pese a todos los problemas, Román Perales terminó en la posición 72 con 11 vueltas y más de 130 kilómetros recorridos. Nada más llegar a la línea de meta, el malagueño pensó automáticamente como poder volver más fuerte para volver a competir el año que viene.

‘‘Esta carrera me ha enseñado mucho, tengo mucho margen de mejora y ya tengo un objetivo más para 2025’’, afirma el ciclista.