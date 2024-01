El Antequera reconquista El Maulí con una victoria ante el Atleti B (1-0)

El Antequera ha encontrado en El Maulí el respiro que tanto necesitaba. Después de no conocer la victoria en ninguno de los tres últimos partidos, los malagueños volvieron a ganar este sábado ante su afición contra el Atlético de Madrid B (1-0) gracias al solitario gol de Ale García. Un nuevo triunfo que les vale para volver a crecer en la clasificación y que calibrarán los rivales al término de esta jornada que da inicio a la segunda vuelta de Primera RFEF.

No fue un partido fácil para los de Javi Medina porque se lo tuvieron que trabajar durante cada minuto. No lo pusieron fácil los rojiblancos, pero los malagueños se mostraron fieles a su estilo. A partir del control de la pelota empezaron a mejorar hasta encontrar la recompensa. Al filo del descanso, Ale García encontró un balón plácido para rematar de cabeza y firmar el único gol del partido.

No obstante, no empezó la segunda mitad con buenas noticias. El goleador antequerano se tuvo que marchar lesionado con problemas en el tobillo. A partir de ahí, el equipo retrocedió un par de pasos las líneas. Ahora estaba la presión en manos del rival rojiblanco, al que le costaba mucho crear peligro en el área malagueño. De hecho, no fue hasta pasado el minuto 70 cuando amenazó el resultado tras casi conectar con el balón en el área pequeña sin oposición.

Tampoco los de Javi Medina brillaron especialmente en fase ofensiva tras el primer y único tanto. De hecho, salvo alguna carrera de Loren por banda muy aislada, no hubo ninguna acción destacable que levantara a la afición de sus asientos. No pasaba el objetivo por ampliar la renta, sino más bien por impedir que el marcador cambiase durante la segunda mitad. Tuvieron que apretar los dientes y defender el asedio final, sobre todo en el tiempo de descuento, pero se quedó en Málaga el triunfo para devolver al fin al Antequera a la senda de la victoria.