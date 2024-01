Nuevo reto para el Costa del Sol ante el líder del grupo de la European League

Si no fuera porque este Balonmano Costa del Sol Málaga de Suso Gallardo es un equipo que no se rinde nunca y que es capaz de hacer posible lo imposible, podríamos decir que lo de este domingo en el Martín Carpena (18 horas) es un reto que no está al alcance de las «panteras». Pero no voy a ser yo el que apueste en contra de un equipo que cada vez que salta a la pista demuestra que lo de la lógica y la razón no va con ellas.

Y es que la EHF European League vuelve a aterrizar hoy en Málaga. Y lo hace con un día grande. El Costa del Sol Málaga recibe al Motherson Mosonmagyarovari, uno de los peces gordos de la segunda competición europea. Un desafío gigante para las costasoleñas, que llegan con una inercia positiva y en un sobresaliente momento. Por delante la posibilidad de dar un auténtico golpe en la mesa y acaparar todos los focos. Para la ocasión se espera una bonita atmósfera en el Palacio de los Deportes.

Suso Gallardo confía en la inercia de su equipo

«Creo que el equipo está en muy buen momento, la actitud es muy positiva. Estamos con mucha ilusión. Volver al Carpena para medirse a uno de los favoritos hace que la motivación sea la correcta», explica en la previa Suso Gallardo, consciente de donde está la clave para poder pelear el duelo: «Pasa por defender. Nuestro sistema defensivo se le puede atragantar en ciertos momentos porque es diferente a lo que se pueden encontrar habitualmente en Europa. Si somos fuertes y conseguimos hacerles daño defensivamente hablando, el ataque podrá fluir más y tener alguna opción». Será baja Rocío Campigli, que continúa el proceso de recuperación de su lesión abdominal. La buena noticia es el regreso a una convocatoria de Gabi Pessoa, ya recuperada y lista para volver a las pistas 10 meses más tarde.

Suso Gallardo, junto a sus jugadoras. / Gregorio Marrero

Rival top europeo

El Motherson Mosonmagyarovari, uno de los cocos, está completando una temporada excepcional. En su liga marcha tercero, donde ha perdido el único duelo en la 2023/24. Sólo el Ferencvaros les hizo doblar la rodilla, ni siquiera el monstruoso Gyor. Habla mucho, bien y claro del potencial del equipo entrenado por Jaros Gyurka, líder del Grupo D después de ganar al CSM Targu Jiu en casa (33-27) y al Sola HK a domicilio (28-32). Sus números son incontestables y supondrán una verdadera prueba de nivel para las panteras, ahora en segunda posición con balance de 1-1. También con la tranquilidad que da el liderato de la Liga Guerreras Iberdrola y el billete para la Copa de la Reina.

Factor Carpena

Será clave el empuje de la grada. «Espero que sigan animando, la afición se tiene que notar. Cuando jugamos en fuera también lo notamos en contra. Los necesitamos al 200% también, apoyando cuando vaya bien y cuando vaya mal porque ese aliento nos da un plus más y el equipo lo necesita», termina el entrenador malagueño. Es la ilusión del Costa del Sol ante a uno de los transatlánticos de la EHF European League.