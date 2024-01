El CAB Estepona no perdona ante un aguerrido Tenerife (66-50)

El CAB Estepona no dio opciones a un Tenerife que lo intento con ímpetu, pero que poco pudo hacer ante el enorme acierto en ataque de la local Conchi Satorre, que anotó 24 puntos en un Pineda entregado, y de la férrea defensa que siempre diseña desde el banquillo el técnico Francis Tomé. No obstante, el choque empezó muy impreciso en ambos bandos.

Las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol fallaban bajo el aro y las visitantes no encontraban la manera de sobreponerse a la presión impuesta por sus rivales. Una canasta de Patri Soler cerca ya del minuto cinco de juego daba la primera ventaja en el marcador al conjunto insular (2-4), antes de que el cuadro esteponero encadenara dos triples, de Kris Raksanyi y Osh Brown, para ponerse por delante con más de una posesión de ventaja.

No fluían los ataques y no se podía decir que el partido fuera especialmente vistoso para el espectador, pero las de Tomé lograban hacer su trabajo, que no era otro que frenar a las de Jaime Sañudo y estar por delante en el marcador. El cuarto se cerró con un triple de Irene Viruel, que se estrenaba desde esa distancia en LF Challenge, que ponía el 13-9 en el luminoso.

Un parcial de 0-6 de salida (13-15, min. 14) volvía a poner por delante a Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife, aunque pronto responderían las locales de la misma forma con puntos de Brown y Conchi Satorre y obligando al técnico visitante a parar el partido. El tiempo muerto de Sañudo no logró frenar el parcial, ya que Raksanyi sumaba dos más y Satorre hacía lo propio (23-15, min. 18) para conseguir la máxima de su equipo hasta el momento.

Fue María Roters la que rompió el parcial de 10-0 y más tarde la cadete Ashly Montaño anotaba tras rebote ofensivo, provocando el tiempo muerto de Tomé cuando restaba apenas minuto y medio para el descanso. La diferencia pudo haber sido mayor en el entretiempo, pero las locales fallaron hasta tres acciones ofensivas, dejando el marcador en 25-21 antes del paso por vestuarios.

La puesta en escena de las costasoleñas en el tercer cuarto reflejó sobre el parqué las directrices dadas en el descanso, y es que, tras una primera canasta de Soler, un parcial de 6-0 con Satorre y Brown como protagonistas obligaba a Sañudo a pedir tiempo muerto (29-23), aunque de poco sirvió, porque la escolta almeriense estaba encendida y pronto sumaba cinco puntos más para sobrepasar los dobles dígitos de diferencia (34-23, min. 23).

Parecía ya fuera del partido Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife cuando Satorre con un nuevo triple llegaba a la veintena de puntos y ponía el 41-26 en el luminoso del Pineda, obligando al técnico visitante a volver a pararlo. Y fue eficaz, porque con dos triples de Ainhoa Negrín el cuadro insular recortaba diferencias y era entonces Tomé el encargado de detener el choque. El parcial no se detuvo después de ese nuevo tiempo muerto y se amplió hasta el 0-12, justo antes de finalizar el cuarto (43-37).

Con las alarmas encendidas en el Pineda, las costasoleñas salieron en el último cuarto con la idea de sellar cuanto antes la novena victoria en casa. Un nuevo triple de Raksanyi, desde muy lejos, abría el que sería el mejor tramo anotador del equipo, pero además acompañado por una buena defensa que no dejó respirar a las amarillas.

Otro tiro exterior, esta vez de Satorre, y dos tiros libres de Brown completaban un 8-0 de salida que intentaba contrarrestar Wiktoria Keller coincidiendo con el ecuador del cuarto (51-40). Emergió ahí la figura de Ola Parzenska en la pintura, que en la primera mitad no había logrado tener un buen acierto, para sumar siete puntos seguidos y romper definitivamente el partido (58-42, min. 38).

Tomé recompensó a las canteranas el trabajo diario que hacen con el primer equipo, dando entrada a Daniela Llavero -que sumaría un triple-, Paula González -que se estrenó en anotación en LF Challenge-, Marta Rubio -que disputaba así su segundo partido en la categoría tras una lesión en su debut- y Laura Vera. Estos minutos pusieron en pie al pabellón, completamente entregado a las jugadoras del BabyCAB que, además, minutos más tarde recibiría a CB El Palo en Nacional, logrando igualmente la victoria.

Ficha técnica:

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol: 66 (13-12-18-23): Gea (0), Satorre (24), Raksanyi (10), Parzenska (9) y Brown (11) -cinco inicial-, Vera (2), Viruel (5), Masiá (0), González (2), Benet (0), Llavero (3) y Rubio (0).

Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife: 50 (9-12-16-13): Luque (2), Negrín (6), Peña (6), Roters (4) y Soler (10) -cinco inicial-, Dimitrijevic (5), Ibáñez (4), Keller (11), y Montaño (2).