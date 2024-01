Las panteras del Costa del Sol dan la sorpresa ante el líder del grupo D de la EHF European League (29-26)

Las panteras lo han vuelto a hacer. Después de ganar en Rumanía se han impuesto este domingo al poderoso Motherson Mosonmagyarovari húngaro, líder hasta ahora del grupo D de la EHF European League (29-26). Ahora hay en lo más alto de la tabla un triple empate, que decide la diferencia de goles. Son primeras las noruegas del Sola con +11, por delante del Costa del Sol (+9) y de las húngaras (+7).

El choque en el Martín Carpena tuvo de todo. Hasta una interrupción por una avería técnica en el cronometraje oficial, después de que los dos primeros minutos se hubiesen saldado con un eléctirco 2-2. El ritmo ofensivo siguió, después de la pausa forzosa, hasta mantenerse la igualdad, esta vez a cuatro, pero de nuevo con apenas cuatro minutos jugados. A partir de ahí ajustaron las defensas unas y otras y tardó en irse en el marcador el equipo adiestrado por Suso Gallardo.

La guardameta internacional Merche Castellanos empezó a brillar como en sus mejores tardes. Y las panteras supieron construir un férreo muro con el que detener el peligroso juego ofensivo de un conjunto diseñado para comandar esta categoría, al menos hasta alcanzar los cuartos de final. Prueba de esa importante apuesta lo representó la expedición, integrada por unos 200 aficionados, que se desplazó desde tierras húngaras.

Las panteras apelaron a la épica y doblegaron a un líder hasta ahora intocable. / Gregorio Marrero

Con las hermanas López Jiménez muy inspiradas en ataque, el encuentro no se rompió hasta el 9-9 que reflejaba el marcador a diez minutos para el descanso. Ahí se empezó a fraguar la victoria. Cuatro goles consecutivos para las locales, con la brasileña Gabriela Bitolo como principal estilete en esta parte del choque puso un desafiante 12-9. Esa diferencia se mantuvo gracias a un doblete de Anna Albek para las visitantes. Elena Cuadrado, la propia Bitolo y Sara Bravo lo neutralizaron para cerrar al descanso el tanteo con cuatro dianas como renta (16-12).

Había motivos para soñar. Pero tras la reanudación salieron más concentradas las húngaras. No podían perder la cara al partido y con Ines Ivancok como principal argumento ofensivo hubo minutos de desconcierto. Del 17-12 se pasó a un 19-18 que elevó la tensión en pista. Pero la dinámica positiva de las pupilas de Suso Gallardo no tardó en volver. Eli Cesáreo anotó un doblete clave para estirar de nuevo distancias (24-20) y, aunque replicó Noemi Pasztor, finalmente la máxima goleadora de las húgaras, con cinco tantos, el Costa del Sol ya no volvería ver peligrar la victoria. Gabriela Bitolo, de penalti, puso su séptima diana en el último suspiro (28-25) y Sole López cerró el marcador a 18 segundos de la conclusión (29-26).