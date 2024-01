Las cifras con las que el GP de Madrid quiere ser "el mejor de la F1": 500 millones de retorno, 10.000 puestos de trabajo, 54.000 turistas...

El GP de Madrid de Fórmula 1 es una realidad desde este martes 23 de enero, fecha elegida para su presentación en Ifema Madrid, cuyas infraestructuras serán el epicentro de la nueva prueba en el calendario. Al acto acuden, entre otros, Stefano Domenicali, consejero delegado de la Fórmula 1; José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema Madrid; además de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid o José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital española. Será el pistoletazo oficial para una prueba que estará relacionada con la Fórmula 1 durante una década.

Madrid entra en el calendario, Cataluña lucha por no caerse

A falta de confirmación oficial, el GP de Madrid entraría en el calendario a partir de 2026, lo que afectaría indirectamente al mantenimiento del GP de España que se celebra en el Circuito de Barcelona-Catalunya, como mínimo, igualmente, hasta dentro de dos ejercicios. La normativa permite la ampliación de las pruebas, pero "podríamos tener ya hoy más de 30, incluso 32, porque todos quieren uno", comentó Domenicali. La idea es exprimir al máximo todos los huecos en una agenda deportiva cada vez más saturada.

Sin embargo, esto se contrapone a otra afirmación que el propio CEO de la F1 hizo en una entrevista con 'As' y que no permitiría la convivencia del GP de Madrid y del GP de España: "No creo que a medio plazo, después de 2026, estemos en esa situación de tener dos carreras en Europa en el mismo país a menos que algo cambie y sea diferente". A pesar de todo, Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, defendió en la previa a la presentación de la carrera de Valdebebas (Madrid) que Cataluña no piensa renunciar a la plaza en el calendario.

Entrevistado por 'Catalunya Radio', Aragonés aseguró que "estamos avanzando y trabajando positivamente" para lograr un acuerdo con la F1. "A veces somos un poco provincianos. No hace falta estar todo el día mirando hacia un lado. Tenemos muchos activos y hay que reivindicarlos", añadió. Mientras, los promotores del GP de Madrid, como en todo el proceso, siguen en su hoja de ruta independiente para concebir el "mejor gran premio de la Fórmula 1", como declaró Ayuso en una entrevista con 'El Mundo'.

Checo Pérez, piloto mexicano de Red Bull, durante una exhibición que tuvo lugar en Madrid en verano. / RED BULL

¿Quién está detrás del GP de Madrid de inversión 100% privada?

Para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, la presentación del evento que supondrá el regreso del 'Gran Circo' tras 45 años de ausencia, es la culminación de un proceso de largo plazo. Un golpe sobre la mesa que aumenta el atractivo de la capital como sede de grandes eventos deportivos. El líder del consistorio, José Luis Martínez-Almeida, avanzó este lunes que la Formula 1 dejará un retorno económico de 500 millones de euros por edición.

"Esto muestra el momento que está viviendo la ciudad, sede de una competición tan extraordinariamente prestigiosa desde el punto de vista deportivo. Con toda la repercusión internacional que tiene ha decidido tener una sede en la capital. Es algo de lo que los madrileños se pueden sentir orgullosos", reivindicó Almeida, para quien el nuevo Gran Premio traslada que "Madrid es ese lugar en el que hay que estar en el mundo, porque es un polo de atracción". La previsión de la Comunidad es que se generen "cerca de 10.000 puestos de trabajo directos, además de todos los indirectos" gracias a la llegada de nuevos hoteles, cadenas o establecimientos que se crearán como consecuencia del gran premio.

Ayuso defiende que todo esto será posible sin que a Madrid "le cueste dinero público", porque, a diferencia de lo que ocurrió con el malogrado GP de Europa de Valencia o incluso el GP de España de Barcelona-Catalunya, los promotores de la prueba de la capital aseguran que es de iniciativa 100% privada. Entre los nombres relacionados con esta partida están el propio José Vicente de los Mozos, que además presidir Ifema es consejero delegado de Indra, Stephen Ross, dueño de los Miami Dolphins e impulsor del GP de Miami y de la organizadora del GP de Países Bajos; o el empresario Carlos Slim, íntimo amigo del piloto mexicano 'Checo' Pérez (Red Bull), que participó en un 'show' en Madrid durante el verano.

Un estand en Fitur 2023 celebrado en Ifema (Madrid), que será el epicentro del futuro GP de Madrid. / RICARDO RUBIO / EP

El GP de Madrid, en línea con el auge de los circuitos urbanos

El futuro GP de Madrid se mira en el espejo de las pruebas estadounidenses. De hecho, una delegación viajó a Miami para diseñar una propuesta que quiere trascender a lo que sucede en la pista. La idea es desarrollar un programa de actividades y ocio que tengan Ifema como centro de operaciones. El acceso rápido desde el aeropuerto de Barajas y las plazas hoteleras de las que se dotará a Valdebebas, distrito que acogerá el gran premio, atraerán a 120.000 asistentes. De ellos, 54.000 serán turistas internacionales, 30.000 de otras partes de España y el resto ciudadanos que viven en la ciudad que acoge la prueba.

La Asociación Hostelería Madrid prevé que la facturación en restauración y ocio nocturno supere los 29,5 millones de euros durante los tres días que dura el gran premio firmado por una década. Precisamente, es un modelo que difiere del concepto más tradicional que abandera Montmeló y que deberá cambiar para seguir en la programación. De hecho, un tercio de las carreras serán en circuitos urbanos o semiurbanos como el de Valdebebas.

En el apartado de gastos, el GP de Madrid pagará un canon que ronda entre los 15 y los 55 millones para los circuitos que ya están en el calendario. Las obras para transformar Valdebebas en un circuito homologado podrían acercarse a los 100 millones de euros y se iniciarían este mismo verano. Ifema sería el epicentro y por las calles del distrito del norte de Madrid se desplegaría un trazado de algo más de cinco kilómetros que pondrá a la capital española en el centro del deporte mundial.