El Costa del Sol Málaga renueva a Estela Doiro una temporada más

Fue la primera piedra de esta época dorada y continuará siendo uno de los ejes sobre los que gira este gran proyecto del Costa del Sol Málaga. Estela Doiro cumplirá su sexta temporada en el equipo malagueño, echando así el cerrojo para que Carranque pueda seguir disfrutando de una primera línea de muchos quilates que forma junto a Silvia Arderius y Espe López. Una pieza esencial para Suso Gallardo que seguirá en uno de los clubes de su vida, el único y más importante después de salir de su Galicia. Junto a ellas tres, además de los fichajes de Joana Resende y Marta Regordán, el núcleo duro lo componen Sole López, Merche Castellanos, Eli Cesáreo y Rocío Campigli.

Lo tiene claro la lateral, ya por siempre en la historia de las malagueñas. «¿Por qué no seguir en Málaga? Me siento muy a gusto, muy querida. El club me brinda ese cariño y esa sintonía que tenemos. Es una forma de devolverlo el seguir un año más», explica la de A Guarda, con hambre aún por continuar siendo esa jugadora diferencial: «Me queda seguir disfrutando, seguir peleando, seguir teniendo ambición, seguir queriendo competir por cada título... Quiero seguir teniendo esas ganas de querer más».

La gallega vivió desde dentro el crecimiento brutal de las 'panteras', en plena línea ascendente desde su llegada. Ella fue uno de los faros. Este curso volvió a subirse otro peldaño, aunque el ADN campeón de este grupo mira aún más arriba. «Seguimos dando un paso cada año, este con Europa estuvimos a un puntito de pasar a esos cuartos. De cara a la temporada que viene, si nos clasificamos, va a ser uno de los objetivos el seguir peleando en Europa y optando a los títulos», reflexiona la primera línea, la jugadora, a excepción de Merche Castellanos, más utilizada por el entrenador.

Málaga ya es hogar para la ‘6’ de las 'panteras'. «Está siendo mi casa, me hace sentir como si estuviera en mi casa. Eso no es estar con tu familia o donde naciste, es el lugar donde te sientes a gusto, donde te sientes querida y estás cómoda. Málaga me está dando esto y es lo que me hace querer seguir en esta ciudad», cierra. Estela Doiro y el Costa del Sol Málaga continuarán escribiendo, un año más, esta bonita historia repleta de alegrías.