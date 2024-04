Nadal renuncia también al torneo de Montecarlo: "Mi cuerpo no me deja"

Rafael Nadal no estará tampoco en el Masters 1.000 de Montecarlo. El exnúmero 1 lo ha anunciado este jueves un día antes del sorteo del cuadro. El tenista mallorquín tenía marcado en rojo su retorno a la gira europea con el objetivo de Roland Garros y los Juegos Olímpicos siempre presente, ero sigue sin encontrarse físicamente bien para afrontar el torneo monegasco que ha ganado en 11 ocasiones (.2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018).

Nadal ha anunciado su decisión a través de las redes socales en un mensaje en el que muestra su decepción. "Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo! Simplemente mi cuerpo no me deja.Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para intentar darme la oportunidad de que las cosas mejoren", dice en el comunicado del tenista manacorense.

20 partidos en dos años

El exnúmero 1 solo ha jugado esta temporada tres partidos en el torneo de Brisbane a principios de año, además de la exhibición en Las Vegas ante Carlos Alcaraz. Desde su derrota en octavos de final del torneo australiano, ha renunciado a jugar el Open de Australia, en Dubai y en Indian Wells, tres torneos que tenía programados para su retorno y puesta a punto tras pasar por el quirófao en juni del año pasado para operarse de la cadera.

Desde que Nadal ganara su 14º Roland Garros en 2023 ante el noruego Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0) solo ha disputado, en casi dos años, 20 partidos (12 victorias y 8 derrotas) por culpa de las lesiones que se han convertido en un calvario en su final de carrera. A solo dos meses de cumplir los 38 años (3 de junio) el retorno parece cada vez más complicado, aunque el tenista se niega a hablar áun de retirada.

Nadal parece que esta vez ha tenido problemas en la espalda para decidir finalmente su renuncia a Montecarlo. Una baja a la que podrían seguir el Open Barcelona Banc Sabadell, que comienza el día 13 de abril y a la semana siguiente el Masters 1.000 de Madrid.