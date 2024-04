Ultras del Atlético y el Betis apoyaron a los del Mallorca en la pelea contra radicales del Athletic

La pelea multitudinaria que se vivió en la previa de la final de la Copa del Rey del pasado sábado no implicó solamente a aficionados de los dos clubes que se disputaban el partido. Radicales de al menos cuatro equipos de La Liga se dieron cita durante la previa de la final de Copa del Rey, que se disputó el sábado en el estadio de La Cartuja (Sevilla).

Una coalición de ultras conformada por Suburbios Firm (SF) del Atlético de Madrid y Supporters Gol Sur (SGS) del Real Betis, acudió a la llamada de otro grupo ultraderechista con el que está hermanados: Supporters Mallorca 99 (SM99). Esta triple entente se enfrentó a radicales abertzales de Herri Norte Taldea (HNT), el grupo ultra del Athletic Club de Bilbao, provocando una batalla campal en la zona de la Alameda de Hércules.

Uno de los implicados en la batalla campal lucía un tatuaje del escudo del Atlético de Madrid en la espalda, por lo que se especuló con la participación del Frente Atlético (FA) en la reyerta. Pero nada más lejos de la realidad. Los radicales del Atlético de Madrid que participaron en dicha pelea son precisamente un grupo contrario al Frente Atlético.

Suburbios Firm son una escisión del Frente Atlético, que es la facción mayoritaria de los ultras colchoneros. Aunque ambos son de ideología ultraderechista, ambos grupos están enfrentados y han mantenido peleas entre ellos en los aledaños del estadio Metropolitano, tal y como explicó El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, en enero de 2023. Aquella pelea dejó un herido, que fue apaleado entre 7 personas justo antes del partido que enfrentó al Atlético de Madrid contra el Barça.

Cruzados

Se da la circunstancia de que los ultras del Betis se encuentran en una situación similar: el grupo radical mayoritario en el Benito Villamarín es Supporters Gol Sur (SGS). A su vez, cuentan con una escisión llamada minoritaria pero muy violenta llamada United Family (UF) con la que también han mantenido peleas dentro incluso de su propio estadio, por el control del megáfono con el que se mandan los cánticos en los partidos.

Curiosamente, ambos equipos tienen hermanamientos cruzados. Es decir: el Frente Atlético (FA) está hermanado con la United Family (UF), mientras que los Supporters Gol Sur (SGS) lo están con Suburbios Firm (SG). Los mayoritarios del Atlético tienen vínculos con los minoritarios del Betis y viceversa.

En este complicado juego de alianzas ultras, esas coaliciones no están conformadas sólo por dos grupos. Por ejemplo, la unión entre FA y UF también está vinculada con los Boixos Nois (BBNN), los radicales del Barça. Y la segunda alianza mencionada (SGS y SF) está hermanada con los ultras del Mallorca, que se llaman Supporters Mallorca 99 (SM99). Todos ellos son ultraderechistas. Por eso acudieron a Sevilla, para pegarse con los ultras del Bilbao.

Extrema izquierda

Allí les esperaban los miembros de Herri Norte Taldea, el grupo de ultras del Athletic de Bilbao. En este caso no hay divisiones, ni escisiones que den lugar a confusión: Herri Norte Taldea (HNT) es el único grupo ultra de San Mamés. Su ideología es de extrema izquierda y abertzale, y está considerado uno de los grupos ultras más peligrosos de España, con peleas sonadas contra homólogos del Olympique de Marsella o el Spartak de Moscú.

Algunas fuentes apuntaban que los radicales bilbaínos conformaron en Sevilla una unión con Bukaneros, los ultras del Rayo Vallecano, pero fuentes policiales conocedoras del mundo ultra han desmentido a este diario esta información: "Igual había algún miembro de Bukaneros a título personal, porque ambos son grupos de extrema izquierda. Pero Bukaneros, como grupo, no acudió a esa cita".

"Bukaneros tiene hermanamiento activo con otros grupos como Indar Gorri de Osasuna o Brigadas Amarillas del Cádiz. La relación con Herri Norte no es mala, porque ambos comparten ideología política. Los ultras del Athletic van a Vallecas y no tienen problemas. Los del Rayo van a San Mamés y lo mismo. Pero el grupo Bukaneros, como tal, no se desplazó a la final para unirse a otros y pelearse, como sí que hicieron SGS y SF con los del Mallorca", concluyen estas mismas fuentes.

Quedada

La final de Copa del Rey, no obstante, se jugaba entre Athletic Club de Bilbao y RCD Mallorca. Y ambas hinchadas tenían sus respectivas fan zones a más de 4 kilómetros de distancia. La zona habilitada para acoger a los aficionados del Athletic Club de Bilbao se ubicó en la zona de Torre Sevilla. Y a 4 kilómetros de distancia, en el Parque del Alamillo, la del RCD Mallorca. Una medida habitual en este tipo de finales: habilitar ambos espacios a una distancia prudencial para evitar enfrentamientos.

No obstante, los ultras se citaron a medio camino. Los mismos miembros de Supporters Mallorca 99 publicaron un comunicado en redes en el que instaban a los aficionados afines a su grupo a congregarse en una zona diferente, equidistante entre ambos puntos, llamada Alameda de Hércules: "Recordar que hemos organizado una quedada mallorquinista en la Alameda de Hércules, para vivir un ambiente de final en medio de la ciudad y no en una carpa a las afueras".

Las mismas fuentes consultadas por este diario han explicado que "lo más probable es que se citasen por mensajes. Los grupos ultras suelen usar Telegram para este tipo de quedadas. Los del Mallorca ya avisaron públicamente de dónde iban a estar. Los del Athletic quizás ya estaban advertidos". Además de los ultras, había numerosos aficionados no radicales en la Alameda de Hércules, "porque es una zona más próxima al centro de la ciudad y porque es presuntamente segura, ya que hay una comisaría de policía al lado", concluyen fuentes policiales.

La cuestión es que allí aparecieron ambos grupos de ultras, desatando una auténtica batalla campal. Los primeros en embestir fueron los vascos, aunque "acabaron corriendo. Los del Mallorca, junto a los del Atlético y los del Betis, eran más. Los béticos estaban en su ciudad y fueron muchos a la cita", cuentan a este periódico. No obstante, el herido de más consideración fue uno del Atlético de Madrid, que quedó conmocionado al recibir un sillazo en la cabeza. Un aficionado que, por cierto, lucía un tatuaje de un águila fascista en la espalda.

Además de las agresiones, los radicales provocaron destrozos en varios bares de la zona, tras haber arrojado mesas, sillas y bengalas. El amplio dispositivo policial desplegado en la zona ha impedido que la cosa fuera a más, ya que como confirmó la Subdelegación del Gobierno en Sevilla a El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial que este diario, se actuó en minutos y se disolvió con rapidez. La Policía Nacional identificó a cinco de los responsables de la trifulca