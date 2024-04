Visto y no visto de Davidovich en Montecarlo

Alejandro Davidovich cayó este martes en primera ronda del Masters 1.000 de Montecarlo por un marcador abultado, 6-1 y 6-2, ante el estadounidense Sebastian Korda.

Separados solo por dos escalones en la clasificación ATP (27 el norteamericano, 29 el malagueño), la diferencia sobre la pista del Principado fue en cambio significativa y el desenlace llegó en apenas una hora.

Korda obtuvo ocho puntos directos de saque, pero esa no fue su única arma, porque sumó durante el encuentro 18 golpes ganadores, por solo nueve de Davidovich. También al resto estuvo certero y el choque fue de dominio absoluto.

'Foki' perdió dos veces su servicio en el primer set y tres en el segundo. Recuperó uno de ellos, pero estuvo lejos de equilibrar el choque.

Davidovich llegaba a Montecarlo tras perder en dieciseisavos de final de Miami, en una temporada en la que sus mejores resultados son los cuartos de final en Dubai y Marsella.

El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo y del cuadro del torneo, será el siguiente rival de Korda.

Alcaraz, baja por lesión

Sin Rafa Nadal, aún tratando de recuperar el tono competivo para volver a la pistas, y ahora también sin Carlos Alcaraz. El tenis español se ha quedado prácticamente huérfano de opciones en el Masters 1.000 de Montecarlo tras anunciar el tenista murciano que, por segundo año consecutivo, no estará disponible para el inicio de la gira de tierra batida.

"He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar! Tenía muchas ganas de jugar... ¡Hasta el año que viene!", ha escrito el número 3 del mundo, que al no haber jugado el año pasado en el torneo no defendía ningún punto.