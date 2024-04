El CAB Estepona arranca el play off de LF Challenge en Leganés

Los cuartos de final de la LF Challenge ya son una realidad. El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que la semana próxima tendrá la vuelta en casa, se desplaza hasta la Comunidad de Madrid para medirse a Innova-TSN Leganés este sábado -a las 18.30 horas- en la que será su tercera participación en los play off en las tres temporadas de vida que tiene la competición, aunque será la primera en la que tengan ventaja de campo.

Apenas siete días después de la anterior visita, el equipo de Francis Tomé vuelve a Leganés, aunque en esta ocasión cambiará el Pabellón Europa por el Carlos Sastre, un recinto mucho más pequeño -hasta el punto que no llega a un tercio de la capacidad mínima exigida- donde entrena habitualmente el conjunto pepinero y en el que se deberá jugar por la celebración en el pabellón habitual del XXXV Trofeo Villa De Leganés, una competición amistosa -según recoge la propia Federación Madrileña de Gimnasia en su web, que la separa de las oficiales- que servirá como parapeto para lo que puede ser una encerrona para la que las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol están perfectamente preparadas. El viaje a Madrid solo tiene un objetivo: regresar con la victoria o al menos con el mejor resultado posible y poder celebrar el día 27, en casa, el pase a la Fase Final de ascenso.

Tomé: "No debemos perder nuestra identidad"

“Va a ser un partido diferente a los de toda la temporada. El balance de la Liga Regular no sirve para nada”, comentaba Francis Tomé en la previa del encuentro, aunque lo que sí está claro que el poso de trabajo realizado desde que comenzó la pretemporada está ahí y debe salir en encuentros como estos.

Fue muy claro el entrenador malagueño respecto a lo que se espera de este desplazamiento a Leganés: “Busco del equipo que no perdamos nuestra seña de identidad”. Y es que durante muchos minutos en el último partido se vio a un equipo desdibujado, pero ahora llega la hora de la verdad y no bajarán la guardia un instante. “Tenemos que dar nuestra mejor versión de todo el año para pasar la eliminatoria y que no termine aquí la temporada”, apuntaba el técnico del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que no escondía que el equipo sigue “con jugadoras tocadas”, como en el anterior partido, y que su evolución hasta el partido marcarán si pueden estar disponibles.