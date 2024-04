Gabriela Bitolo continuará en el proyecto del Costa del Sol

La planificación del proyecto 2024/25 continúa su curso mientras esta temporada entra en su punto culmen. De manera paralela el Costa del Sol Málaga pone más piezas en la próxima plantilla. La última es Gabriela Bitolo, que amplía su contrato y continuará como pantera hasta el 2025. «Me siento muy contenta, creo que desde el minuto uno que he llegado se notaba en mi cara. Fue clave para querer seguir un añito más», asegura la brasileña, que blinda el lateral derecho junto a Espe López y Marta Regordán para el curso siguiente.

La primera línea, a sus 25 años, volvió a demostrar un gran nivel en el equipo malagueño sobre el parqué después de atravesar una lesión complicada. «Fue un proceso muy largo, venía aquí con muchas expectativas y creo que las he alcanzado. Vine con estas ganas de volver a la pista, de sentirme bien y metida en el equipo y puedo poner el check en todo esto. Estoy muy a gusto. El objetivo es seguir creciendo, mejorando y aprovechando las oportunidades que me dan», explica la jugadora, máxima goleadora junto a Silvia Arderius de la plantilla. La de Sao Paulo ha anotado 119 goles (80 en Liga Guerreras Iberdrola y 39 en EHF European League) en 32 partidos disputados.

Se asegura potencial ofensivo el conjunto de Suso Gallardo con su continuidad. Un rendimiento que le ha permitido de nuevo asentarse en las convocatorias de Brasil, con el que disputó el Mundial de noviembre. Ahora está siendo fija en las concentraciones para preparar los Juegos Olímpicos de París, que serían sus segundos tras Tokio. No pierde la ambición la lateral, que quiere más después de una campaña histórica. «Una vez que hemos vivido esto no nos conformamos, queremos más. Está claro que hay que seguir peleando para seguir a este nivel, fue un desafío muy bonito y obviamente me gustaría volver a vivirlo», reconoce.

Aunque queda lo más importante, con la mayoría del plantel confirmado del nuevo proyecto, el techo es alto. «En el vestuario solo hablamos de lo mismo, todas miramos para el mismo objetivo. El año que viene no será distinto. Sabemos el proyecto del club, muchas ganas y muy contenta de ser parte», cierra la jugadora. Es el hambre de Gabriela Bitolo, que continuará mirando hacia arriba en el Costa del Sol Málaga.