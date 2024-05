"Nuestra gran baza para ascender es jugar ante nuestra afición"

El técnico malagueño Francis Tomé prepara con mimo la celebración este fin de semana de la Final Four por el ascenso a la Liga Femenina Endesa, en la que el equipo esteponero tendrá que medirse en semifinales al Recoletas Zamora, mientras que la otra semifinal la disputarán el Joventut y el Paterna valenciano

El CAB Estepona Jardín Costa del Sol se juega este fin de semana la posibilidad de ascender por primera vez en su historia a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Las esteponeras disputan como anfitrionas una Final Four en la que también comparecen el Recoletas Zamora, su rival en semifinales, además del Joventut y el Paterna de Valencia.

El entrenador del CAB Estepona, Francis Tomé, atiende a La Opinión de Málaga, tras el último entrenamiento semanal previo al inicio de la competición.

El equipo llega a esta Final Four por el ascenso tras mantenerse arriba en una temporada larga, ¿cuál ha sido la clave?

Hemos sido muy fuertes en casa, más que fuera, y tenemos claro cuáles han sido las circunstancias que nos han permitido ser tan regulares en casa, pero no puedo contarlas.

¿Cuál cree que ha sido la clave para que el equipo haya mostrado esas dos caras?

Hay circunstancias que sabemos que afectan a esa diferencia. Sabemos que fuera no hemos tenido muchos partidos brillantes, pero sí hemos conseguido ganar algunos partidos con un planteamiento muy serio.

La mejor noticia ahora es que la Final Four se juega en casa, en el Pineda. ¿Cómo afronta el equipo este apasionante fin de semana?

Es un hecho que nos permite ser más fuertes. Otros equipos tienen un mayor presupuesto o están construidos para ascender, nosotros no. Nuestra mayor baza es jugar en casa y esto nos permite partir igualados a los demás aspirantes al ascenso a la máxima categoría.

¿Cómo está el vestuario ante el momento cumbre de la temporada?

Esta semana me he encontrado unas jugadoras muy liberadas. Saber que la Final Four era en casa nos presionaba para estar entre los cuatro equipos. No clasificarnos podía ser un fiasco, pero lo que hemos conseguido llegando hasta aquí es la hostia y nos queda ya solo rematarlo.

Y ¿cómo ve a sus jugadoras, sabiendo que están a solo dos partidos de ascender a la Liga Femenina Endesa?

Solo hay un par de ellas que han jugado una Final Four, pero son todas plenamente conscientes de que pueden ganar el sábado y luchar por todo el domingo. Esperemos que se dé todo bien.

Hace varias jornadas se enfrentaron al rival de este sábado en las semifinales, el Zamora. ¿Vale ese partido como una referencia?

No tiene nada que ver. Ese partido no nos sirve para guiarnos, porque las circunstancias son distintas. La clave va a estar en quién pueda dominar el rebote y por eso nuestra defensa va a ser decisiva en el encuentro. Nos gusta llevar el ritmo del partido siempre y por eso es tan importante el rebote.

Y, en caso de ganar a Zamora, tendrán la final por el ascenso 24 horas después. ¿Cómo se afronta un fin de semana tan apretado?

Pensar en el segundo partido puede distraerte y que olvides que tienes que ganar antes las semifinales. Si pasamos, trabajaremos la mañana del domingo. De todos modos, solo pensamos en ganar a Zamora, lo demás ya vendrá. Además, a estas alturas de la temporada ya nos conocemos todos lo suficiente para que no pueda haber mucho factor sorpresa.

¿Qué análisis hace de los equipos que les acompañan en esta Final Four?

Todos los equipos que están aquí es porque son fuertes. Nos encontramos a Zamora, que viene de haber estado en Liga Endesa y que trabaja con el objetivo de ascender. Joventut quizás no es el mejor equipo porque no tenga tanta experiencia como Zamora, pero va sobrado de calidad. Y Paterna, al ser el filial del Valencia, tiene muchísima juventud, muchísima energía y mucho talento. Son tres rivales muy complicados, de los cuales cualquiera te puede ganar.

