Crónica Costa del Sol Málaga

El Costa del Sol Málaga afrontó las semifinales de la Copa de la Reina en Illunbe con la intención de mantener la dinámica que las impulsó en el vibrante partido de cuartos de final ante Atticgo Elche. Sin embargo, el Super amara Bera Bera fue superior a las "panteras", que, como confesó Sole López en el pospartido, cometieron errores impropios que imposibilitan poder vencer ante las donostiarras, quienes contaron con un gran acierto durante todo el encuentro.

Arranque irreconocible

El comienzo del partido no fue nada esperanzador para el Costa del Sol Málaga. La falta de claridad con posesión derivó en una clara falta de acierto al encontrar los pocos espacios que concedía el Super amara Bera Bera. Además, la poco habitual permisividad defensiva, probablemente provocada por el desgaste físico que supuso el apretado partido de cuartos de final del viernes, fue atacado de manera excepcional por las anfitrionas, que explotaron la falta de frescura de las malagueñas con porcentajes realmente altos de conversión de ataques.

Junto a una estelar Maddi Aalla, guardameta de las anfitrionas que mantuvo a raya a las de Suso Gallardo, fue Laura Hernández uno de los principales puntales de las donostiarras, que desde el carril izquierdo marcó las diferencias ante tanto Merche Castellanos como Virginia Fernández, que no lograron encontrar su mejor versión, como se le escuchó a Suso Gallardo comentar a las suyas justo antes del descanso. Silvia Arderius, por su parte, sostuvo como pudo los servicios mínimos en ataque ante una férrea defensa. Al mencionado intermedio se llegó con un abultado 18 a 10.

Despertar progresivo

En la segunda parte, las "panteras" trataron de regresar a la disputa por el partido, encontrando tramos positivos en los que redujeron la distancia hasta incluso a tres goles con un momentáneo 21 a 18 antes de ingresar en los últimos quince minutos de encuentro. Las anfitrionas conseguían volver a interponer una importante ventaja con un parcial de 5 a 0, consiguiendo neutralizar la insurrección malagueña, que ya empezaba a encontrarse de cara a la portería rival.

Sole López busca recortar distancias ante el Super amara Bera Bera. / Aglezamador

Desenlace desacertado

En el tramo final, el Costa del Sol Málaga no consiguió recuperar la ventaja vasca que acabaría por ser insalvable. En días en los que no salen las cosas, hasta dos de los lanzamientos clásicos de Espe López que siempre entran, no lo hicieron. La mencionada Maddi Aalla secó los ataques de las "panteras" para navegar hasta el final del partido con una renta suficientemente amplia como para no correr riesgos. La diferencia de cinco goles se estableció en el marcador hasta su conclusión, con un resultado final de 30 a 25 a favor de las anfitrionas, que avanzan a la final de la Copa de la Reina ante el Caja Rural Aula Valladolid. Por parte de las malagueñas, llega hasta semifinales su participación tras un encuentro en el que sus oponentes, las donostiarras, fueron superiores.