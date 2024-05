El Trops Málaga, a ganar... y a esperar

Tras el parón liguero, la División de Honor Plata llega a la última jornada con dos puestos aún por decidir. Por abajo, falta por conocer el tercer equipo que descenderá a Primera Nacional. Zamora y Mallorca ya han perdido la categoría de forma matemática, mientras que el tercer conjunto que bajará saldrá de la puja entre el Alcobendas, Ibiza y Agustinos de Alicante, empatados todos ellos con 24 puntos, dado que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) ha sancionado al Eón Alicante con la pérdida de su enfrentamiento de hace dos semanas ante el Agustinos por alineación indebida, por lo que el cuadro colegial, que al término de la jornada 29 ya había consumado el descenso a Primera Nacional, cuenta ahora con opciones de salvarse, tras la resolución de la RFEBM.

Jornada de calculadora

En cambio, por arriba, las cuentas son más claras. El Guadalajara ha regresado a la liga Asobal, tras su brillante temporada. Burgos, Caserío Ciudad Real y Villa de Aranda jugarán la fase de ascenso –falta saber qué club terminará segundo en la tabla clasificatoria para optar a ser sede– y solo queda un puesto para el ‘play-off’ con dos equipos con aspiraciones: el Cisne Pontevedra y el Trops Málaga. En eses sentido, la escuadra gallega lo tiene más fácil. Una victoria o un empate en su feudo ante el líder Guadalajara le daría para alcanzar el objetivo y, por tanto, dejaría al Trops sin opciones, al tener dos puntos más que los malacitanos. Sin embargo, en caso de que el Cisne sucumba frente al Guadalajara y el Trops supere al L’ Arancina Mallorca en el pabellón del colegio Los Olivos (19.00 horas), la clasificación para la fase de ascenso sería para los costasoleños.

Precisamente, el último antecedente liguero entre el Cisne y el Guadalajara en Pontevedra se celebró en la penúltima jornada de la temporada pasada, aunque, en ese caso, ambos conjuntos militaban en la Asobal. Por entonces, los gallegos ya habían perdido la categoría, mientras que los manchegos se jugaban la vida, puesto que la única opción posible de afrontar el último partido dependiendo de sí mismo pasaba por sacar adelante el duelo en tierras pontevedresas. Sin embargo, el choque se saldó con el triunfo local y el descenso del Guadalajara.

En manos del Guadalajara

Aunque la presa se antoja complicada para el Trops, ya que se tienen que dar los dos referidos supuestos para que este consiga la clasificación para el ‘play-off’, como lo hizo las dos últimas campañas, el lateral Alberto Castro confía en que se puedan dar ambos desenlaces y anima a la afición a acudir este sábado al pabellón de Los Olivos. “Jugamos el último partido de la liga, pero esperemos que no sea el último de la temporada. Nos enfrentamos al Mallorca, que ya ha descendido, pero no hay que fiarse. Nosotros nos jugamos mucho. Es evidente que está complicada la clasificación, pero no es imposible. Cosas más difíciles se han visto. Hasta que la liga no termine, tenernos la obligación de pelear por los dos puntos en juego y así lo vamos a hacer”, ha anunciado el jugador malagueño. “Necesitamos tener ese pelín de suerte que también hace falta en el deporte. Hay que ganar en casa y que el Cisne pinche. Si se diera el caso, sería bonito celebrar todos juntos, con nuestra afición, la clasificación para la fase de ascenso. Sería el tercer año consecutivo. Lo estamos convirtiendo en una costumbre, pero hay que ser consciente de que es complicado estar ahí año tras año”, ha explicado Alberto Castro, quien ha hecho un llamamiento a los aficionados para que acudan el sábado a Los Olivos. “Vamos a necesitar a todo el mundo pasa sacar nuestro partido. Por tanto, animo a toda la afición malagueña a que venga al pabellón y nos aliente desde la grada para conseguir los dos puntos”, ha insistido Castro.

Colegio Los Olivos

La entrada general para presenciar este importante choque será de cinco euros, mientras que los menores de 14 años y los abonados del Trops Málaga entrarán gratis al recinto. Asimismo, tendrán acceso libre los aficionados del Unicaja Baloncesto, mostrando el abono del club cajista, gracias al acuerdo alcanzado entre ambas entidades. El partido será dirigido por las colegiadas catalanas Nuria Giro Gutiérrez y Ona Comino Mato.