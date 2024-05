Nadal abre la puerta a volver a Roland Garros en 2025: "No puedo asegurar que sea el último"

Pone un pie Rafael Nadal en las instalaciones de Roland Garros, y todo lo demás deja de existir. El balear se prepara para su regreso al grande parisino el próximo lunes ante Alexander Zverev, y cada entrenamiento es una atracción, como demostró este sábado una pista Suzanne-Lenglen abarrotada y entre gritos de "allez Rafa, allez". La opción de que sea la última vez multiplica la expectación, aunque el propio tenista ha querido abrir la puerta a que su cuento de hadas con París no llegue a su fin este año.

"Hay posibilidades de que sea mi último Roland Garros, sí. Pero si tengo que decirlo al 100%, lo siento pero no. Espero que me entendáis, he pasado un largo proceso, con una gran recuperación, sufriendo, y ahora me siento mejor. No soy una persona que reaccione por derrotas, sino por mis sensaciones. Y ahora son mejores que hace un mes y medio", ha señalado el tenista, que cumplirá 38 años en diez días. "De alguna manera no quiero cerrar la puerta al 100%, estoy disfrutando, estoy viajando con la familia, lo están disfrutando y no he podido explorar si voy a ser capaz de jugar sin limitaciones. Dadme tiempo, quizás en un mes y medio diga que no puedo. Pero hoy no puedo garantizar que sea el último".

Sonríe Nadal, que empieza a sentir que todo marcha, y apunta a Zverev, número cuatro del mundo, al que se enfrentará en primera ronda el lunes por la tarde. "Estoy disfrutando y me siento competitivo en los entrenamientos. Puedo jugar ante cualquiera y no me siento peor que otros. Eso me da esperanzas", asegura el balear, que resta importancia a tener que verse las caras con uno de los cocos del sorteo. "Estaba jugando al parchís y me dijeron que jugaba con Zverev. Al no ser cabeza de serie lo podía esperar. Hay que aceptarlo. No sabes si es mala suerte".

"Los entrenamientos que estoy haciendo me dicen que no estoy tan lejos. Yo no soy una persona que se suela engañar, soy realista y crítico. ¿Estoy perfecto? No. Necesito mejorar, pero estoy siendo competitivo en todos los entrenamientos contra gente buena e importante. La pena es que estamos muy cerca y ha pasado durante muy poquito tiempo. Es la primera semana que me siento libre, pensando en la pelota y poco más", abunda el 14 veces ganador en Roland Garros, que por primera vez se empieza a ver cerca de su nivel. "Puedo jugar sin limitaciones y pensar en jugar el tenis. Pero esto ha ocurrido en un tiempo pequeño y a priori es muy insuficiente. La realidad se verá", concluye.