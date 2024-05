Ancelotti: "El miedo y los nervios llegarán el sábado. Ahora toca disfrutar esta semana"

Carlo Ancelotti arrancó la rueda de prensa del Media Day previo a la final de la Champions saludando a los 300 periodistas que se daban cita en la sala de prensa de Valdebebas. “Bienvenidos a nuestra Ciudad Deportiva, vais a ver un día de trabajo del Real Madrid y espero que podáis aprender algo”.

Comenzó explicando sus sensaciones en esta semana tan especial: “Vivimos estos días con toda la ilusión del mundo, con lo que exige una final. Tranquilidad, confianza, cosas positivas. Es una semana para disfrutar, teniendo en cuenta lo que va a pasar en la final. Hasta el viernes lo vamos a disfrutar. Llegar a una final siempre es un éxito. Significa que lo hemos hecho muy bien. Vamos a llegar a tope”. Sobre el favoritismo apuntó que “no lo pensamos. Jugamos contra un rival que ha merecido llegar a la final y ha eliminado a equipos de mucha calidad. Han mostrado una gran actitud. Estamos convencidos de que hay que luchar y competir”.

Nervios y miedo

El italiano habló sobre cómo ha vivido las ocho finales anteriores y ahora esta novena: “Las previas de estos partidos son siempre iguales. Es el partido más importante de la temporada para todos. Es mi novena final, contando como jugador. Seis de entrenador y tres como jugador. Va a ser la misma semana de felicidad por estar aquí y luego llegará el miedo”.

Carletto admite que “el sudor frío y los nervios llegan el sábado por la tarde. El día de la final comeré brócoli, salmón y pasta. Y después de una hora de siesta llegarán todos los pensamientos del partido. Antes de la charla el corazón empieza a subir, llega hasta 110-120 y cuando empieza el partido el corazón vuelve a su ritmo normal”. Y añadió “tengo mi rutina y la voy a seguir. No haré nada especial, algo de superstición tengo porque me han enseñado que si no la tienes da mala suerte. Tenemos que poner la guinda al pastel ganando”.

Carlo habló también del Borussia: “Tiene calidad en la transición, tiene gente joven y en los partidos ante el PSG destaco la lucha, las ganas por llegar a la final. El Dortmund tiene experiencia en esta competición. Han llegado los dos mejores equipos a la final. Otros ya están de vacaciones y nosotros, no. Tenemos que estar preparado a todas las facetas del partido. El Dortmund es un equipo formidable en las transiciones con Sancho y Adeyemi, un delantero fuerte de cabeza… Hacen bien todas las facetas y va a ser un partido muy competido y luchado. Y ganará el que haga mejor las cosas”.

Ancelotti habló del legado del Madrid en la Copa de Europa: “El club ha creado su historia con esta competición. Nace en los años 50 con esta competición y es algo especial donde tú estás más concentrado porque es especial para nosotros también”.

Lo personal ante que lo profesional

Para el técnico el éxito reside “en un aspecto fundamental de la vida, la relación interpersonal con tu familia, tus amigos y tus compañeros de trabajo y se basa en el respeto hacia los demás. Espero que las personas que trabajan conmigo lo hagan también. Para mí es más importante la relación interpersonal que la laboral. No soy psicólogo, pero tengo experiencia en la gestión de los vestuarios y creo que el respeto en la relación interpersonal es lo más importante. No solo hablar de lo técnico y lo táctico. Si no hay una buena atmósfera, no se puede realizar un buen trabajo”.

Ancelotti repasó los momentos decisivos del camino hacia Wembley: “Ha sido una trayectoria con sufrimiento en los cruces, Con el Leipzig en la vuelta, no jugamos muy bien. En cuartos en la vuelta pasamos con una actuación defensiva espectacular ante el mejor equipo de la competición. Y luego la remontada ante el Bayern... Destacaría cuando entró Joselu en la semifinal”.

Para el técnico, “los veteranos son el ejemplo en el vestuario. Esta generación que ha llegado aquí es la generación del compromiso y la actitud positiva. Y seguirán transmitiendo esto en los próximos años. El crecimiento que el club hace y lo está haciendo muy bien porque hay jóvenes con mucha calidad y que han entendido muy bien lo que es el Real Madrid. Ningún jugador es mejor que todos juntos. El compromiso ha sido la llave para salir de todo los problemas que hemos tenido: las lesiones de Courtois, Militao, Alaba, Vinicius, Bellingham… Solo con la calidad individual no vale. No hemos percibido los contratiempos como problemas y eso nos ha ayudado”.

Carletto dedicó palabras de elogio a Kroos: “Es el último partido de Kroos y ojalá pueda acabar su carrera con una Champions. A nivel personal lo merece, pero su carrera no cambia porque gane o no esta Champions. Ha entrado en la historia del Real Madrid pase lo que pase. Él ya está en la historia del fútbol”. Y concluyó advirtiendo que “el Real Madrid es un club especial y no puedo decir lo mismo de todos los clubes en los que he estado. Soy un aficionado más del Madrid, tengo las mismas sensaciones que todos los aficionados. Siento la misma tristeza, la misma alegría…”.