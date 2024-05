Bárbara Vela continuará en el Balonmano Costa del Sol la temporada 2024/2025

El Costa del Sol Málaga continúa cerrando el proyecto 2024/25 que en unos meses comienza. Con la estructura ya sellada, el equipo malagueño sigue dotando de ADN malagueño a la próxima plantilla. Bárbara Vela renueva por una temporada más, con la idea de darle continuidad a su crecimiento y madurez en el primer equipo. La canterana volverá a compartir posición con Rocío Campigli y Eli Cesáreo, dos figuras claves en su desarrollo.

La jugadora malagueña cree que ha sido un año "deportivamente increíble" que le ha permitido estar rodeada de las mejores. "Quiero seguir aprendiendo y aportando todo lo que pueda dar", asegura la pivote sobre las razones para prolongar su vínculo.

Para cerrar la canterana opina lo siguiente: "No puedo decir que ha sido fácil, complicado a nivel psicológico y deportivo, pero poco a poco me he ido amoldando a la situación. He ido comprendiendo cosas que quizá por falta de madurez no comprendía años atrás y es lo que me ha llevado a querer seguir en el club". Esta campaña volvió a contar con minutos en la Liga Guerreras Iberdrola años después y a debutar en la EHF European League después de su paso por el Antequera Costa del Sol.

Ambición

La pivote tiene claro donde tienen que estar las panteras en el siguiente curso. "El objetivo es estar entre los mejores otra vez, la renovación del 90% de la plantilla lo dice. Queremos seguir compitiendo contra los mejores y nosotras estamos en ese grupo", finaliza. Otra pieza para el Costa del Sol Málaga, en la recta final de la configuración del próximo proyecto.