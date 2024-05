Rafa Mir: "De la Fuente es un entrenador que me ha marcado mucho "

No es lo mismo soñarlo que vivirlo. Y tampoco es lo mismo hacer una entrevista desde la Redacción que en primera persona, por ello, SPORT, del mismo grupo editorial, se ha desplazado hasta Sevilla para hablar con el jugador de fútbol, Rafa Mir. El delantero no ha pasado los mejores meses de su carrera deportiva en el conjunto sevillista, pero nos recibió con una sonrisa de oreja a oreja y nos contó de primera mano cómo se vive desde dentro la mayor competición deportiva del mundo, los Juegos Olímpicos.

Hay que recordar que los Juegos de 2021 se tuvieron que retrasar un año por el coronavirus. Los deportistas y todos los presentes tenían que usar mascarillas y no hubo público en ninguna grada. Algo que, como afirma Rafa Mir, hizo que todo se viviese de una forma más fría.

"Sí, la verdad es que fue un poco frío por cómo fue organizado el evento, pero era lo que tocaba en ese momento. Al final, con la pandemia todo era a puerta cerrada, todo con protección, con mascarilla y eso lo hizo un poquito frío. Pero sí que es verdad que nos trataron súper bien y pasamos un mes muy bueno. Y lo más importante, nos trajimos la medalla que era lo que todos soñábamos. No fue del color que queríamos, pero fue una medalla", afirma.

Rafa Mir antes de viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio / SPORT.ES

¿Cómo es vivir en la Villa Olímpica?

Unos Juegos Olímpicos es lo que todo deportista sueña vivir en algún momento de su carrera ya que es diferente a cualquier otra competición. No solo estás con tus compañeros de equipo sino que te rodeas con deportistas de todo el mundo y que compiten en diferentes disciplinas. ¿Lo malo de estas olimpiadas? El COVID.

El jugador del Sevilla cuenta que no pudieron disfrutar del todo de la Villa Olímpica por las restricciones, y por ello, pasaban mucho tiempo en las habitaciones "hablando" con los compañeros, "tomando café, jugando a la play... Al final, tampoco te da espacio para hacer muchas más cosas e intentábamos entretenernos de la mejor manera", afirma.

No obstante, cuenta que sí se cruzó con Pau Gasol y que pudo charlar con otros atletas, sobre todo con los españoles. "Hay tantos deportes que, al final te cruzas y como son deportistas como tú, pues siempre hay un momento para charlar y para intercambiar sensaciones".

Rafa nos desvela también que tenía un grupo muy gracioso con Cucurella, Pedri y Eric García. "Pasábamos tanto rato juntos que teníamos que estar de buen rollo y de bromas porque era demasiado tiempo", señala el murciano.

"Pasaba mucho tiempo con Cucurella, Pedri y Eric García"

¿Y con quién compartía Mir la habitación? Con Pau Torres. "Pasamos todo el mes juntos. Después, cambiamos de compañeros y nos pusimos más porque la habitación era más grande", confiesa el jugador. Rafa reitera en varias ocasiones durante la entrevista en la Ciudad Deportiva del Sevilla que esta experiencia la recuerda "con mucho cariño y con mucho amor. La verdad, fue un momento espectacular".

Lo que no recuerda con tanto cariño es la famosa cama ‘antisexo’. "No es la más cómoda dónde he dormido", bromea el futbolista. Esta cama se hizo muy famosa durante los JJOO de Tokio para evitar encuentros casuales entre los atletas, aunque según afirma Rafa con una sonrisa, "eso es más un mito que una realidad".

Rafa Mir junto a Pedri y Miranda en los JJOO de Tokio / AGENCIAS

Tema aparte es la comida japonesa. Amante del sushi, al jugador español le habría encantado disfrutar más de la comida nipona. "La verdad que me gusta mucho, pero no podíamos salir". Eso sí, no se quedó sin probar la comida típica de allí porque en alguna ocasión "la trajimos al hotel. Comimos carne de Kobe y sushi. Tengo que decir que es diferente a lo que estamos acostumbrados. La verdad es que no es lo que hacemos aquí".

"Recuerdos los Juegos con mucho cariño y amor"

La medalla, un premio para él

La selección española olímpica en Tokio estaba formada por un grupo de jugadores que venía de ganar el Europeo sub-21 en Italia ante Alemania. Estaba entrenada, por el ahora seleccionador absoluto español, Luis de la Fuente. Una selección con nombres destacados como Pedri, Dani Olmo, Asensio, Merino, entre otros.

La 'Rojita' era una de las favoritas para conseguir la medalla de oro. No fue una selección muy goleadora en la fase de grupos, pero como dice Rafa, "cuando ganas da igual que sea por un gol que por cinco". Nosotros confiábamos mucho en el equipo que teníamos, trabajábamos de una manera muy concreta. Y bueno, llegamos hasta la final y perdimos por un gol. Realizamos un gran trabajo, pudimos traer una medalla y yo creo que todo vino desde la unión y el trabajo de la gente", señala.

Para llegar a la final, la selección española tuvo que jugar dos prórrogas: en cuartos de final frente a Costa de Marfil; en semifinales, ante Japón, y en la final, contra Brasil. Frente a la selección marfileña Rafa Mir salió desde el banquillo en el minuto 90 para marcar no solo el tanto que provocó la prórroga, sino que le dio tiempo de anotar dos goles más y realizar un hat-trick que fue portada en muchos periódicos de España.

La selección española Olímpica en Tokio consiguió la medalla de plata / AGENCIAS

"Salí muy concentrado. Recuerdo que fue un balón que se quedó dentro del área y al final ese gol es lo que te da la posibilidad de jugar la prórroga. Después pude hacer dos más, el equipo estuvo súper bien y al final lo más importante es que pasamos de ronda. Si hubiera metido un gol y hubiéramos pasado, también me hubiera ido muy contento", recuerda.

Finalmente, la selección española consiguió la medalla de plata tras caer en la final ante Brasil (2-1) con un gol de Malcom en el minuto 108 del encuentro. Una medalla que Rafa tiene bien guardada en "casa en un museo que tengo con todas mis camisetas y las de mis compañeros".

Rafa Mir marcó un hat-trick ante Costa de Marfil en los Juegos Olímpicos de Tokio / EFE

"La medalla de plata la tengo guardada en un museo junto a todas las camisetas"

La importancia de De la Fuente

Luis de la Fuente siempre será importante para el atacante. Los que conocen al futbolista saben que para Rafa, vestir la camiseta de la selección y marcar goles con ella es un sueño. El actual seleccionador español siempre le ha mostrado su confianza. Lo convocó con la sub-19 y sub-21 y, de haber jugado más minutos esta temporada, probablemente hubiese estado en la mente del seleccionador. "De la Fuente es un entrenador que me ha marcado mucho. Hemos conseguido trofeos juntos, como la Eurocopa sub 21 o la medalla olímpica. Para ir a la selección hay que trabajar mucho. Es un premio", afirma.

Desde que se cerró el mercado de fichajes de invierno Rafa no ha disfrutado de minutos con el Sevilla y no lo ha pasado realmente bien. Prueba de ello es la publicación en su cuenta de Instagram en la que habla de una temporada 'llena de impotencia', pero es un jugador con una mente muy fuerte y que ha sabido llevar esta situación de la mejor forma posible cerca de sus familiares y amigos. Un futbolista que ya ha cumplido el sueño de disputar unos JJOO y que ahora solo piensa en cambiar el chip este verano durante las vacaciones para que la temporada que viene sea otra historia. Él, en lo que piensa ahora de cara a la próxima temporada es en “trabajar, jugar y hacer goles. Lo demás, ya se verá”.