"Si ascendemos, tendré que sacar el capote a pasear"

Acostumbra a decir Sergio Pellicer que una de sus principales obsesiones es tener a todos los jugadores conectados, tenerlos a todos enchufados. Y eso, con un goleador constante como Roberto Fernández, un guardameta que ha rozado el Zamora y ha brillado día sí y día también como Alfonso Herrero o con un veterano de guerra que está deslumbrando, como David Ferreiro, es sencillo.

Algo más complicado es mantener en la misma línea a futbolistas que se han perdido parte del curso por lesiones. Es el caso de Juanpe Jiménez (Jerez, 1996), que tan solo ha podido disputar 22 partidos de liga por sus reincidentes visitas a la enfermería. A pesar de ello, "El Torero", como es apodado por el vestuario tras los ‘memes’ de los aficionados en las redes sociales, explica estar en el mejor momento personal de la temporada, habiendo olvidado por completo su intermitente curso y afrontando cuatro semanas que, en palabras del sonriente jerezano, nada tienen que ver con el camino recorrido hasta ahora. Play off venidero, vida nueva.

El ‘8’ malaguista no esconde que haya sido un año complicado, aunque afirma que ya no hay lesiones que valgan. No hay temporadas que importen. Al fin y al cabo, lo hecho hasta el momento no influye en los cuatro partidos que separan a los blanquiazules del ascenso. Así lo expresó ayer en el Media Day del Málaga CF en el palco de La Rosaleda, donde atendió a La Opinión de Málaga.

¿Después de una temporada muy difícil y de muchos altibajos, cree que llegan en el mejor momento al mejor momento, al punto clave de la campaña?

Sí, está claro que es un año difícil, complicado, el equipo lo ha trabajado, lo tenía siempre puesto en mente. Llega esta semana y lo afrontamos con mucha ilusión, mucho trabajo, unión y, sobre todo, mucha confianza en lograr el objetivo.

En el apartado personal no parece haber sido el mejor año por la poca continuidad como le ha pasado a Sangalli, que tampoco ha podido jugar de manera seguida, ¿cómo se siente y cómo afronta este momento después de un año de idas y venidas?

La única fuerza que me daba cuando estaba lesionado era pensar en el objetivo que tenemos. Ha llegado el momento, estoy en plena forma, con muchas ganas y mucha confianza de dar mi granito de arena así que estoy con mucha ilusión, con ganas de lograr el objetivo.

Jugadores del Málaga durante el Media Day celebrado en La Rosaleda este martes. / Álex Zea

¿Qué le dice el míster? Porque siempre destaca Pellicer que tanto él como su staff cuidan mucho el plano mental, en especial con esos jugadores que no están teniendo la continuidad que han disfrutado en otros años. Al fin y al cabo, usted ha tenido temporadas en las que ha jugado muchos partidos, ¿cómo tratan de mantener conectado mentalmente a todo el grupo?

Está claro que el jugador rinde desde la tranquilidad, desde la confianza. Es verdad que hay años que son más complicados, no los elegimos nosotros, obviamente yo no quiero estar lesionado, el míster ha ayudado en momentos dando tranquilidad y confianza, confía en cada jugador de los que estamos aqui y ya te digo, queda todo olvidado. Ahora no hay lesiones, no hay año duro y la mente nos tiene que ayudar para conseguir el objetivo.

Viene de Lugo, imagino que lo habrá estado mirando de reojo en el grupo 1, que cuesta mucho estar ahí arriba. ¿Es una manera de valorar el haber logrado la tercera posición?

Es verdad que lo que hemos conseguido no es fácil, aquí por lo que es el club, por la afición, por lo que es el Málaga siempre se exige lo máximo, pero está claro que hemos tenido un grupo muy fuerte. El Castellón ha sido digno merecedor de ascender de primeras, pero nosotros desde nuestro trabajo, nuestra humildad, desde que somos muchos jugadores nuevos este año, no es fácil. Lo hemos conseguido y ahora ya te digo, este club, con la unión que tiene entre la afición, los jugadores, la ciudad, estamos todos volcados, así que es todo positivo para conseguir el objetivo.

Sabiendo todo lo acontecido en la temporada, ¿qué le diría al Juanpe que firma por el Málaga en verano? ¿Qué consejo le daría?

Recordar la ilusión con la que vine, la ambición, y seguir creciendo como jugador. Lo tenemos muy cerca, tenemos que dar un último empujón porque es la vida de todos y a todos nos daría una alegría inmensa devolver al club, mínimo, donde se merece, que es la Segunda División.

Sus compañeros dan alguna idea pero no se terminan de mojar, ¿qué se le ocurre prometer en caso de lograr el ascenso?

Hay mucho meme en el vestuario, en la afición, ha sido un año muy divertido en ese aspecto. Creo que todos saben que me llaman “El Torero” en el vestuario, así que habrá que sacar el capote a pasear (risas). Hay que dignificar el mote.

Entonces, tiene que llegar el ascenso únicamente para verlo torear en La Rosaleda...

Eso por supuesto, ojalá que lo consigamos....

