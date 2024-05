La última zancadilla del PSG a Mbappé: bloquea su presentación por el Real Madrid antes de la Eurocopa

Los días siguen pasando y el Real Madrid no logra desatascar la situación de Kylian Mbappé en el París Saint-Germain. El delantero acaba su contrato con los parisinos el próximo 30 de junio y después se convertirá en jugador blanco para las próximas cinco temporadas. Pero Florentino Pérez se ha encontrado con una piedra en el camino. El Real Madrid quiere que Mbappé dispute la Eurocopa como jugador del club de Chamartín, pero el PSG mantiene su pulso con el jugador hasta el final de su contrato y mantiene su postura inamovible de no permitir que Kylian sea presentado como futbolista del Madrid antes del inicio de la Eurocopa de Alemania, que arranca el próximo día 14 de junio.

Presentación planificada del 3 al 7 de junio

La intención de Florentino era presentar al jugador la semana del 3 al 7 de junio, cuando los internacionales ya están concentrados con sus selecciones. Y para ello había sondeado con la Federación Francesa de Fútbol la posibilidad de flotar un vuelo privado que desplazase a Mbappé desde Clairefontaine hasta Madrid con ida y vuelta en el día. Sin embargo, el PSG sigue en armas contra el delantero y su presidente, Nasser Al-Khelaifi le ha declarado al francés la guerra por su negativa a renovar con el conjunto parisino.

En el día de hoy el diario deportivo francés L’Equipe informaba que el PSG no ha abonado a Kylian el salario correspondiente a abril ni le ha ingresado la cláusula que le debe de febrero. Al-Khelaifi trata ahora de poner la última zancadilla posible a su delantero impidiendo que el Real Madrid presente a Mbappé como nuevo refuerzo de los blancos. En la Casa Blanca se barajan otras alternativas para que el jugador ya sea considerado durante la Eurocopa como un madridista más.

Alternativas: comunicado en lugar de presentación

La maniobra que podría realizar el Real Madrid, y ante la que el PSG no tiene margen de maniobra, es hacer público, una vez finalizada la final de la Champions, un comunicado anunciando que a partir del 30 de junio Kylian Mbappé será jugador blanco, robando así el protagonismo al PSG. Los blancos, según la ley, han podido negociar con el delantero desde enero y han cerrado un acuerdo privado que se refrendará ante la Liga una vez expire el vínculo que tiene con los parisinos.

Así que Mbappé disputará contractualmente la primera parte de la Eurocopa como jugador del PSG, y se jugará como futbolista del Real Madrid las eliminatorias de octavos, cuartos, semifinales y final, en el caso de que llegase. En ese caso los blancos realizarían la presentación de Kylian después de la Eurocopa, dando luego unas merecidas vacaciones al francés que se incorporaría posiblemente después de la gira del equipo por Estados Unidos, aunque en el club no se arroja la toalla aún sobre la posibilidad de que esté con el equipo en suelo yankee.

El Real Madrid no quiere descartar todavía que Mbappé no pueda ser presentado en la semana planificada, del 3 al 7 de junio, pero la terquedad de Al-Khelaifi en el pulso con el futbolista está complicando notablemente los planes del conjunto blanco. Mbappé presiona, pero una vez acabada la competición, el delantero no tiene vínculo alguno con Al-Khelaifi, que esta vez tiene cogida la sartén por el mango.