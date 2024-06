Alonso, exhausto: "Las condiciones eran duras, una carrera fea de conducir"

Después de dos carreras muy sufridas y sin puntos en Ímola y Mónaco, dos decepciones consecutivas, la sexta posición en Canadá tuvo efectos balsámicos para Fernando Alonso y Aston Martin. Su compañero Lance Stroll, séptimo, completó al fin un buen fin de semana para los de Silverstone, que llegarán al Circuit de Barcelona, escenario del GP de España (21-23 junio) con mejores sensaciones y un plus de moral.

"Ha sido una carrera difícil, el circuito tenía solo dos metros de ancho y si te salías del carril podías tener un accidente, así que enhorabuena a todos porque han sido 70 vueltas diferentes, con condiciones diferentes, muy estresante", resumió Fernando.

"En cierto sentido ha sido una carrera un poco fea de conducir, porque no podías ir al límite del coche, no sabías el grip disponible, cuando estaba seco, luego llovía o al revés y no era fácil tener una estrategia de neumáticos o leer la carrera, así que contento con los puntos, el sexto y séptimo es un buen botín para Aston Martin tras un par de carreras difíciles. Sexto es el máximo que podíamos conseguir, con los coches de delante. Salvamos el día y sumamos puntos", valoró el asturiano.

Alonso se refirió su tenso duelo con Lewis Hamilton, aunque reconoció que esta vez el británico tenía más ritmo en su Mercedes. "Creo que al final Hamilton era uno de los coches más rápidos en pista y tenerlo detrás era un poco simbólico en ese momento de la carrera, sabía que tarde o temprano iba adelantarme. Hoy él iba más rápido y se merecía acabar delante, pero que conste que me adelantó en boxes, no en pista ¿eh?", dijo el asturiano exhibiendo una pícara sonrisa.

A pesar del buen resultado cosechado por Aston Martin en Canadá, Alonso no se ha mostrado tan optimista de cara a la cita en el Circuit de Barcelona. "Teníamos marcado en el calendario que Canadá iba a ser un circuito más favorable a lo que vemos que nuestro coche ofrece este año. Creo que desde la primera sesión éramos más competitivos. Vendrán circuitos mejores, otros peores. El siguiente en casa no está marcado en la agenda, es uno de los 'reguleros' para nosotros. A ver si podemos encontrar algo estos días, el equipo creo que está intentando llevar piezas nuevas a Barcelona. Así que a ver si nos da una bonita sorpresa".