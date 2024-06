El Trops Málaga seguirá poniendo su proyecto en las manos de Quino Soler

El Trops Málaga y Quino Soler han llegado a un acuerdo por el que el entrenador malagueño seguirá ocupando el banquillo azulón la próxima temporada. Así lo ha anunciado el club a través de su presidente, Alberto Camas, y del director deportivo, Alfonso Carrión, quien ha mostrado su “total confianza” en el técnico y ha valorado “el gran del trabajo realizado desde su llegada”, ha recordado, a mediados de la temporada 2020-21.

La firma entre el club y Soler se ha producido aun cuando el equipo finalmente se quedó fuera de los puestos de fase de ascenso, aunque cierto es que estuvo cerca de conseguirlo, como en las dos campañas anteriores, lo que confirma la absoluta sintonía que existe entre todas las partes y el reconocimiento a la labor realizada por el que fuera jugador internacional del Puleva Maristas, Granollers y Barça, entre otros equipos, dado que, a nivel deportivo, el crecimiento del Trops ha sido más que notable, al consolidarse como uno de los aspirantes al ascenso.

Por su parte, Alberto Camas, presidente del club, ha señalado que la continuidad de Quino Soler “era esperada, ya que llevamos hablando con él desde hace tiempo, aunque la temporada no ha sido como todos deseábamos”, se ha lamentado. “Si es verdad que estás tres últimas campañas que las ha dirigido, hemos ido obteniendo cada curso mejores resultados, y esta, pese al esfuerzo que hemos hecho y después de no conseguir los resultados esperados, no conllevaba una falta de confianza en el entrenador, pues considero que es una persona honesta y trabajadora. Esperamos revertir esta situación deportiva la temporada que viene. Quino renueva una temporada más y con toda la ilusión de que haremos una gran campaña”, ha subrayado Camas, al tiempo que ha confirmado la continuidad, igualmente, del cuerpo técnico, formado por Curro Lucena, como segundo entrenador; Darío Mata, preparador físico; Pablo Viano, fisioterapeuta; y Fran Mora, delegado del equipo.

Quino Soler junto a su cuerpo técnico / La Opinión

Quino Soler llegó al Trops Málaga a mediados de la campaña 2020-21 para sustituir a Daniel Ibáñez, hoy míster del conjunto juvenil de la División de Honor. Su fichaje sirvió para evitar el descenso del equipo, haciéndolo, además, con holgura al acabar primero del grupo que luchaba por la salvación. El salto definitivo del cuadro malacitano se produjo en el curso siguiente, al clasificarse para el ‘play-off’, cuyas opciones de ascenso se mantuvieron hasta casi el final de la competición –quedó cuarto– y la pasada temporada llegó, incluso, a tocar la élite con la yema de los dedos, al disputar la promoción de ascenso, a doble partido, frente al Cangas de la Asobal.