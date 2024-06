El “malagueño” Zaccharie Risacher, elegido Nº1 del Draft de la NBA

Como cada año, el Draft se presenta como una oportunidad para que los mejores "prospects" del baloncesto mundial, la mayoría estadounidenses, entren en el universo NBA y para que las franquicias demuestren las buenas labores de su staff de ‘scouting’ a lo largo de todas las ligas del planeta. Como novedad, este año la ceremonia se ha celebrado en dos días distintos. La primera ronda, en la que han sido seleccionados los mejores jugadores, se celebró esta pasada madrugada, y la segunda ronda tendrá lugar esta próxima noche de jueves a viernes (hora española).

Ser el número 1 del Draft es un hito al alcance solo de los elegidos y que implica convertirte en la "bandera" de tu generación. Ese honor le ha correspondido este 2024 a un joven "malagueño" de apellido muy cajista: Zaccharie Risacher.

Y es que el nuevo número 1 del Draft nació el 8 de abril de 2005, mientras su padre, Stéphane Risacher, jugaba para el club de Los Guindos, con el que ganó una Copa del Rey y un título de Liga, en aquella etapa dorada con Sergio Scariolo en el banquillo. El joven solamente vivió en la Costa del Sol hasta que cumplió los tres años de edad, cuando puso rumbo a Francia, concretamente a la ciudad de Lyon. Mientras, se le vio en más de una ocasión en el Carpena para ver a su padre.

Risache, tras ser elegido por Atlanta número 1 del Draft / EFE

Sus primeros pasos

Fue en el modesto Tassin, un club a las afueras de la ciudad, donde empezó su andadura y amor por el deporte de la pelota naranja, la base de un jugador que ha tenido un ascenso notable fruto de su talento. El ASVEL Basket lo reclutó a los 15 años, teniendo un paso notable por sus categorías inferiores, hasta que debutó en la Primera División francesa a los 17 años. Hace poco más de un año firmaba su primer contrato profesional, pero el club lo cedió inmediatamente al JL Bourg, donde ha conseguido ser nombrado como el Mejor Jugador Joven de la LNB Pro A, la primera categoría francesa, en esta temporada, y también estrella emergente de la Eurocup.

Draft "especial"

Volviendo al presente, los primeros puestos de la ceremonia están reservados para aquellos jugadores que tengan un talento especial o superior al resto, pero el Draft de este año es un poco diferente. Venimos de unos años recientes que han surtido a la liga de una gran cantidad de talento. Algunos nombres destacados son los de Luka Dončić, que lleva ya seis años dejando boquiabiertos a aficionados de todo el mundo; el líder de una de las grandes sorpresas de este curso, Anthony Edwards (2020); Paolo Banchero y el "unicornio" Chet Holmgren, que llegaron en 2022; y también en este grupo hay que destacar a otro francés que ha impactado en la mejor Liga del mundo como nunca antes se había visto otro igual, el "alienígena" Victor Wembanyama. Son solo algunos de los jóvenes que están demostrando que tienen capacidad para impactar en la historia de la NBA.

¿Por qué han elegido a Risacher número 1?

Sin embargo, con esta ‘camada’ de los nacidos en 2005 drafteados este año, ocurre algo distinto. No existe un jugador que posea un talento diferencial en comparación al resto o al nivel de los años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hace que Risacher destaque por encima del resto? Comenzamos por los cimientos: es un alero alto (2,06 m) y delgado, pesa aproximadamente unos 90 kilos, que este año ha tenido un rol importante en el JL Bourg, siendo el segundo jugador con más minutos por partido (22), jugando 32 encuentros.

En temporada regular: 10,1 puntos y 3,8 rebotes; en play off mejoró sus registros hasta los 15,1 puntos y 7,4 rebotes, números notables con los que presentar una buena candidatura para ser elegido en un ‘pick’ alto, además de la experiencia de haber jugado a nivel profesional, y no solo universitario como otros muchos casos. Pero no es oro todo lo que reluce, debe pulir varios aspectos importantes: es un buen anotador y tirador en situaciones de bloqueo y transición, pero, a pesar de sus minutos, no era de las primeras opciones ofensivas de su equipo. Su creación de juego en estático debe mejorar y no solo por su pobre ratio de asistencias (no llega a una por partido), el manejo de balón es otro punto de mejoría. Por último, el apartado físico: no es un jugador especialmente fuerte o atlético, algo que en la NBA es especialmente importante en comparación al baloncesto FIBA.

Risacher, durante el Draft. / EFE

Pero el "malagueño" parece una elección segura que, si no logra convertirse en estrella, su combinación de defensa, altura y tiro exterior pueden hacer que se convierta en un triplista con una capacidad defensiva por encima de la media para triunfar en el mejor baloncesto del mundo. Entre toda la incertidumbre que rodea a esta generación, Risacher es una opción segura, una apuesta de bajo riesgo, que todavía debe desarrollarse hasta alcanzar su máximo potencial.

De momento la noticia es que un jugador nacido en Málaga, Zaccharie Risacher, es el nuevo número 1 del Draft de la NBA.