Morata dice no a Arabia y anuncia que seguirá en el Atlético: "No pararé hasta conseguir ganar con esta camiseta"

Aunque tratándose de Álvaro Morata la situación puede cambiar en cualquier momento, parece que el delantero madrileño ha tomado una decisión. Al menos así lo ha hecho saber el propio Morata este martes, cuando ha anunciado que seguirá en el Atlético de Madrid la próxima temporada.

"No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo", ha escrito el delantero en sus redes sociales, acabando, por ahora, con los rumores sobre su futuro. Esos que se dispararon este lunes por la noche, cuando Relevo informó de que su incorporación al Al Qadsiah saudí estaba hecha, pero apenas 12 horas después la situación habría dado un giro radical y el jugador habría paralizado la operación, optando por seguir en Madrid y en el fútbol europeo.

De esta forma da carpetazo, o trata de hacerlo, Morata a las dudas sobre su futuro y podrá centrarse plenamente en la selección, en la que es capitán y con la que afrontará este viernes ante Alemania uno de los partidos más importantes de su carrera. Unas dudas que el mismo se había encargado de sembrar durante el inicio de la concentración de la selección para la Eurocopa.

"Imagino que lo que sale en prensa es lo que están hablando ellos, así de claro. Yo no he hablado con nadie, pero si veo que el Atleti quiere fichar ocho delanteros, pues me imagino que no soy la prioridad del club. Así de claro te lo digo. Tengo 31 años, voy a hacer 32 años en octubre, no me puedo quedar en el Atleti para no jugar", aseguró el delantero en una entrevista con la Ser, en la que también aseguró que "por mi vida, por lo que tengo que vivir cuando salgo a la calle, la mejor situación para mí es irme a jugar fuera de España".