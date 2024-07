El Waterpolo Málaga viaja por partida doble al Campeonato de España cadete

Con la temporada dando sus últimos coletazos, el waterpolo malagueño sigue buscando obtener condecoraciones. El Waterpolo Málaga viaja este fin de semana a Barcelona en busca de alzarse con alguno de los dos trofeos que se pondrán en juego en el Campeonato de España cadete.

Tanto el equipo masculino como el femenino del Waterpolo Málaga participarán en los campeonatos de España de la categoría cadete. El equipo masculino, dirigido por Jaime Cisneros, disputará su fase de grupos en Manresa; mientras que el femenino que dirige Sara Fernández jugará en Horta la primera ronda.

Como subcampeonas de la Liga Andaluza femenina, el conjunto femenino de Sara Fernández se planta en una cita nacional con la mayor de las ilusiones, sabiendo que se enfrentará a rivales de gran nivel y donde pretende extender la buena racha de juego y goles que experimentó en la fase final de la temporada. No en vano, aunque no pudo alzarse con el título andaluz ante el CW Dos Hermanas, sí demostró un gran poderío al vencer en uno de los duelos del play off final y poner contra las cuerdas a un conjunto con más tablas.

Las chicas del CW Málaga jugarán en la Ciudad Deportiva D’Horta, en la meca del waterpolo y en el grupo lidiarán con dos conjuntos vascos: el Club Askartza y el CW Leioa, y el CN Sabadell, un club de enorme tradición.

El equipo cadete femenino del Waterpolo Málaga. / La Opinión

Por su parte, los chicos, comandados por Jaime Cisneros, también tienen muchas ganas de abordar un torneo nacional en el que no descartan dar la sorpresa. Además, quieren quitarse la espina de haberse quedado en semifinales de la Liga Andaluza cadete masculina y lo darán todo por quedar lo más arriba posible. Se jugarán estar en los cruces ante rivales como el Waterpolo Elche, Waterpolo Castelló y también el Club Askartza.