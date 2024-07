Llega a Fuengirola The Embassy Sports Premium

El próximo miércoles 17 de julio a las 12:30 horas se presentará en las instalaciones del Training Center Fuengirola-Higuerón The Embassy Sports Premium by Gioya, una iniciativa de formación superior en materias deportivas y liderazgo empresarial liderada por José Manuel Calderón y el exjugador del Unicaja Berni Rodríguez, junto a la Institución de Educación Superior GIOYA.

El objetivo prioritario de The Embassy Sports Premium by Gioya no es otro que proporcionar a los estudiantes y toda la comunidad vinculada al proyecto un entorno de aprendizaje excepcional para alcanzar su máximo potencial en el ámbito deportivo, empresarial y social.

Así, con esta nueva rama académica impulsada por The Embassy, se ofrecerá a la comunidad de estudiantes y profesores la oportunidad de compartir sinergias, conocer las oportunidades de desarrollo mutuo y disfrutar de jornadas dinámicas en un marco incomparable como es la ciudad de Fuengirola.

GIOYA es una Institución de Educación Superior boutique cuya misión es reconocer sus experiencias vitales y profesionales en créditos académicos europeos integrando competencias y habilidades basadas en las necesidades personales y tendencias de la sociedad.

Aliados

Cuenta con aliados como la Shanghai University of Political Science and Law y la University for Peace de las Naciones Unidas entre otras prestigiosas instituciones. Los cursos de Gioya son de plazas limitadas con la intención de crear una red de contactos cualificada. Los alumnos actuales son directivos internacionales, empresarios y profesionales altamente cualificados.

Durante la presentación de The Embassy Sports Premium by Gioya, que contará con la presencia de los dos ex jugadores y campeones del mundo, se descubrirán los programas formativos diseñados para preparar a los líderes del futuro, se presentará el equipo de profesionales que estarán a cargo de cada una de las materias de la formación y por supuesto, se darán a conocer de principio a fin las instalaciones de The Embassy.

Estas instalaciones, junto con el HQ en Malta o las oficinas centrales de ONU en Ginebra, pasan a formar parte del magnífico ecosistema de localizaciones donde tienen lugar encuentros de la comunidad Gioya. n