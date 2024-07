Berni Rodríguez y José Manuel Carderón presentan su proyecto formativo "The Embassy Sport Premium"

The Embassy Sport Premium by GIOYA ya es una realidad. En la mañana del miércoles se ha presentado en las instalaciones del Training Center Fuengirola-Higuerón este nuevo proyecto encabezado por José Manuel Calderón y Berni Rodríguez, una iniciativa de formación superior en materias deportivas y liderazgo empresarial liderada diseñada junto a la Institución de Educación Superior GIOYA.

Tal y como ha declarado José Manuel Calderón durante su puesta en escena, “The Embassy Sport Premium nace gracias a la inquietud de poder y querer ayudar a los deportistas en el tramo final de su carrera para seguir formándose en diferentes ámbitos sociales. Hacerlo de la mano de dos entidades como GIOYA y Naciones Unidas es un privilegio para nosotros”, además de incidir en que “sabemos que hay una gran necesidad de estudios cuando se va llegando a la parte final de la carrera de los profesionales, que buscan una formación específica para seguir desarrollándose una vez dejen el deporte”.

Un instante de la presentación de The Embassy Sport Premium. / La Opinión

Junto al exjugador y Campeón del Mundo han estado presentes Francesco Cappe, presidente de la junta directiva y CEO de GIOYA, y Julio Andrade, director adjunto de la Red Global CIFAL de la ONU, quienes han asegurado que “es un lujo poder desarrollar este proyecto en Fuengirola y en The Embassy. Nosotros manejamos la parte educativa y de la mano de José Manuel Calderón y Berni Rodríguez estará la rama deportiva con toda la experiencia que tienen a sus espaldas. Queremos convertir The Embassy en un lugar universitario y formativo”.

El objetivo que se persigue con The Embassy Sport Premium by Gioya no es otro que proporcionar a los estudiantes y toda la comunidad vinculada al proyecto un entorno de aprendizaje excepcional para alcanzar su máximo potencial en el ámbito deportivo, empresarial y social. Así, con esta nueva rama académica impulsada por The Embassy, se ofrecerá a la comunidad de estudiantes y profesores la oportunidad de compartir sinergias, conocer las oportunidades de desarrollo mutuo y disfrutar de jornadas dinámicas en un marco incomparable como es la ciudad de Fuengirola.