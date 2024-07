«Quiero disfrutar de estos Juegos Olímpicos, va a ser un momento único»

La nadadora fuengiroleña María de Valdés apura estos días su última etapa de preparación de cara a la prueba de 10 kilómetros en Aguas Abiertas de los Juegos Olímpicos de París, que se celebrará el próximo jueves 8 de agosto en el río Sena.

María seguirá en España hasta solo unos días antes de la prueba, por lo que no estará presente el próximo viernes en la ceremonia de inauguración que dará el pistoletazo de arranque de la cita olímpica.

La actual subcampeona del mundo de la distancia trabaja en su puesta a punto consciente de la dificultad que se encontrará en París para subir al podio, pero convencida de que el trabajo está hecho y que seguro estará luchando con las mejores.

A poco más de dos semanas para su debut olímpico, la costasoleña, asentada desde hace ya varios años en A Coruña, atiende a La Opinión de Málaga para compartir sus emociones y sus inquietudes en el esprint final de su preparación olímpica.

¿Cómo está María de Valdés a solo unas semanas de lanzarse al Sena?

Estoy muy bien. Estamos trabajando en altura, en el CAR de Sierra Nevada. Enfocada en trabajar a tope y con la ilusión de seguir mejorando en estos últimos días ya antes de los Juegos para hacerlo lo mejor posible en París.

Me da pena no estar en la ceremonia de apertura de los Juegos porque iba a ser un recuerdo muy bonito

Qué pena no poder estar el viernes en esa ceremonia de apertura, ¿no?

Sí. Estaremos en Sierra Nevada hasta el día 4 para desde aquí ir directamente a París. Me da pena porque eso iba a ser un recuerdo muy bonito, pero hablaron con nosotros y nos dijeron que es obvio que la prioridad es hacerlo lo mejor posible y que ir a la ceremonia era quitarnos días de entrenamiento en altura y mucho cansancio, así que hemos priorizado lo realmente importante, que es lo deportivo, por encima de cualquier otra cosa.

¿Por qué es tan importante este trabajo en altura en el último tramo de los entrenamientos?

Estar en altura te genera más glóbulos rojos y cuando bajas al nivel del mar se nota mucho a la hora de la respiración y del rendimiento. Por eso hacemos cuatro semanas enteras en altura para que se note ese potencial y poder aprovecharlo. Hay muchos deportistas preparando los Juegos Olímpicos aquí en Granada.

Se ha hablado mucho estas últimas semanas del mal estado del agua del Sena, ¿preocupada por esto?

En principio sí que estaba porque no se hablaba de un plan B y no sabíamos qué iba a pasar. Ahora se ha visto que hay otra zona de París en la que podríamos competir. Así que si hubiera malas condiciones en el Sena el día de la prueba, habrá ese otro lugar para hacer la prueba. Estamos tranquilos con esto.

La nadadora fuengiroleña María de Valdés, antes de realizar un entrenamiento. / La Opinión de A Coruña

¿Se prepara de una manera distinta una prueba en aguas abiertas en el mar o en un río, como es esta ocasión?

Sí cambia a la hora de competir porque el mar es más abierto y hay oleaje. En el río no hay agua salada, la flotabilidad es diferente y cambian las corrientes. Los de aguas abiertas siempre tenemos que estar preparados para todo. He competido mucho en lagos, en embalses y en mar, pero menos veces en ríos, como toca ahora en París. Hay que adaptarse y que nos afecte lo menos posible al rendimiento.

Siempre he soñado con poder participar en unos Juegos Olímpicos

Lleva muchos meses preparando los JJOO. ¿Llega María de Valdés en el momento de forma que habían planificado usted y su equipo de trabajo?

Sí, la verdad es que estoy creo que en mi mejor momento físico. Es verdad que todavía quedan un par de semanas de preparación que al ser en altura van a servir para afinar un poco más en todos los aspectos. Está todo muy bien planificado para llegar al cien por cien y de la mejor manera posible a la prueba. Ojalá poder hacerlo bien y disfrutar de ese momento, que va a ser único.

El hombro le ha dado muchos problemas en años precedentes. ¿Todo bien con eso?

Sí está bien. Es verdad que algunas veces me da problemas porque no deja de ser un hombro con dos operaciones. Tengo al fisio pendiente de mí y está todo controlado. Esperemos que todo esté bien para el día de la prueba porque es verdad que alguna vez da alguna molestia.

La nadadora española de aguas abiertas María de Valdés en el Campeonato del Mundo 2024 de Doha (Catar) / RFEN - Archivo

¿Cómo es el ritmo de trabajo en estas 2 o3 últimas semanas previas a la prueba del jueves 8 de agosto?

Hemos tenido estos últimos días un trabajo alto de metraje, que son los metros que hacemos en cada sesión de entrenamiento. A partir de ahora empezaremos la bajada de ese ritmo tan duro para llegar a un punto perfecto para nadar en las mejores condiciones los 10 kilómetros del día 8 de agosto.

¿Qué supone en lo personal acudir a una cita olímpica representando a España?

Es algo que siempre he soñado y justamente me ha venido en un momento personal bastante complicado. Eso me ha dado más fuerza para llegar hasta aquí. Esta participación olímpica quiero dedicársela a toda esa gente que ha estado a mi lado desde el primer momento, en lo bueno y en lo malo. Esto va por mi familia, mis amigos, por Andalucía y por A Coruña.

Supongo que la memoria de su padre, fallecido hace pocos meses, estará muy presente en este esprint final de la preparación...

Sí. Es algo muy emotivo para mí. Lo tengo presente cada día. A día de hoy me da la fuerza necesaria para poder seguir para adelante. Ha sido bastante duro afrontar no tenerlo y lo está siendo, pero estoy luchando por él y lo intentaré hacer lo mejor posible también por su memoria.

María de Valdés, nadadora malagueña que será olímpica en París. / La Opinión de A Coruña

Por primera vez habrá más chicas que chicos en la delegación olímpica española. ¿Algo está cambiando en el deporte español?

Sí, creo que sí. Se ha visto que este año ha habido un cambio respecto al impacto del deporte femenino en todo. En lo mediático y visibilidad y también en lo que son resultados. En el campeonato de España de natación que hubo en Palma de Mallorca, por ejemplo, se vio que hubo un nivel bastante alto y creo que se pueden hacer unos buenos Juegos Olímpicos a nivel del deporte femenino español en todas las disciplinas.

Hablar de subir al podio y lograr una medalla son palabras mayores, trataré de dar mi cien por cien

Plata en el último Mundial y plata en el Europeo de 2022. ¿El objetivo en París es subir al podio?

Todo el mundo me pregunta por esto. Yo siempre he dicho que hablar de subir al podio y lograr una medalla son palabras mayores. Creo que es un reto bastante complicado. Obviamente no dejo de soñar y quiero luchar hasta el final codo a codo con las mejores. Pero me gusta tener los pies en la tierra porque no va a ser nada fácil conseguirlo. Para una vez que estamos ahí, todas van a querer luchar por las medallas. Principalmente, al ser mis primeros Juegos Olímpicos, lo que quiero es disfrutar la experiencia al máximo. Si disfruto y doy mi cien por cien, es seguro que voy a tener un buen resultado. Espero que sí.

Termine la siguiente frase: «Si consigo una medalla en los JJOO de París soy capaz de...»

... De hacer puenting, que es una cosa que me da mucho respeto. Sería un reto para superarme a mí misma y la verdad es que por subir al podio en París soy capaz de hacerlo.

