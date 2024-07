El Balonmano Costa del Sol Málaga se pondrá en marcha este jueves

Se acabaron las vacaciones para el Costa del Sol Málaga. 55 días después las 'panteras' vuelven al trabajo para iniciar el trabajo de cara a la temporada 2024/25. El conjunto de Suso Gallardo arranca este jueves el trabajo con la mirada puesta en el estreno en la Liga Guerreras Iberdrola, fechado para el sábado 31 de agosto ante el Rocasa Gran Canaria en Carranque. Se alternarán las sesiones de pista en el Pabellón José Luis Pérez Canca con las de gimnasio, con Eshmun Sport Clinic como centro de operaciones. Previamente, se realizarán valoraciones iniciales y exámenes médicos. Más adelante se confirmarán los amistosos que se disputarán para la puesta a punto.

El entrenador no podrá contar con varias jugadoras. Sole López, Silvia Arderius, Merche Castellanos y Gabriela Bitolo se encuentran con España y Brasil, respectivamente, para la disputa de los Juegos Olímpicos en París. No volverán, como mínimo, hasta la primera semana de agosto. Se incorporará unos días más tarde Eli Cesáreo, que no estará en la cita parisina, pero sí ha completado toda la preparación a las órdenes de Ambros Martín. Con las 'Guerreras' juveniles están concentradas Marta Regordán y Nayra Solís, dos de los refuerzos que han llegado este verano al equipo malagueño, y que buscan su hueco en la lista definitiva para el Campeonato del Mundo que se disputa este verano en China.

La nómina de jugadoras del primer equipo que estarán desde el primer día son Alice Fernandes, otra de las caras nuevas, en la que será su segunda etapa en la portería del Balonmano Costa del Sol, Joana Resende, Isa Medeiros, Laura Sánchez, Patri Lima, Estela Doiro, Espe López, Estitxu Berasategi, Rocío Campigli y Bárbara Vela. Habrá canteranas que completarán el trabajo, todas ya en dinámica senior en anteriores ocasiones. Se trata de Sofía Anorh, Belén Jiménez, Lucía Jiménez, Elena Valdivia y Hanna Milesz.

El jueves será el día uno y también habrá entrenamiento el viernes y el sábado, antes de descansar e iniciar la primera semana completa. Punto de partida para el Costa del Sol Málaga, que está de vuelta y que apunta alto de cara a la próxima temporada al contar con una plantilla muy completa.