Alonso, decepcionado con Aston Martin: "No hay que taparse los ojos, hay mucho trabajo"

Fernando Alonso sacó el máximo rendimiento de su Aston Martin en una clasificación sobre mojado y eso le permitió salir octavo este domoingo en parrilla, y aunque ha logrado terminar la carrera noveno, el mejor después de los ocho 'grandes', no ha sido por rendimiento, sino por su acertada estrategia a una sola parada. El asturiano se marcha de vacaciones con sabor agridulce y le pone deberes a su equipo.

"Una bonita sorpresa, pero ha sido una decisión casi a la desesperada porque no teníamos ritmo. Ocon iba más rápido que nosotros, nos pasaron en la parte media de la carrera y se distanció cinco segundos, y Gasly nos iba cogiendo, Albon y Ricciardo estaban delante… íbamos a acabar 13º, pero con la desesperación de que si parábamos, salíamos por detrás, seguimos con los neumáticos duros a la espera del coche de seguridad. Estábamos esperando un coche de seguridad, pero a once vueltas del final empezamos a pensar que podíamos llegar hasta el final. Fuimos flexibles, lo analizamos vuelta a vuelta en función de las condiciones y fue lo adecuado. Aunque no estaba planeado ir a una parada. Teníamos un plan B y un plan C, que cubrían una parada y tres paradas. Al final, creo que fue una casualidad y dio resultado", ha resumido Fernando.

"En nuestro caso fue crucial la elección del set up, porque Williams y Alpine eran los más rápidos en las rectas y lo subestimamos. Pero también al final, gracias al extra de carga aerodinámica, cuidamos más los neumáticos y fue posible hacer una parada. Con el nuevo asfalto puedes tener ‘graining’ o muy poca degradación, y esta vez la temperatura ayudó porque el viernes hubo mucho ‘graining’ pero no hubo nada en carrera. Nadie podía predecir cuál sería la degradación en las últimas vueltas o si tendrías un bajón. A veces tienes suerte cuando tomas esta clase de decisiones”, ha añadido.

Sin embargo, su alegría por haber sumado dos puntos contrasta con la decepcionante realidad de Aston Martin. Hace un año, a estas alturas, Fernando estaba luchando por podios y ahora considera que no están consolidados como quinto equipo y deben estar más pendientes de los equipos que vienen por detrás, porque los delante son ya inalcanzables.

"Estamos un poco decepcionados, no podemos ocultar el hecho de que estamos luchando con Williams, RB y Alpine. Y el año pasado estábamos mirando tal vez a los cuatro primeros equipos. Ahora ellos están fuera de nuestro alcance y sólo estamos defendiéndonos de los que vienen por detrás. Incluso al principio de este año, en las clasificaciones estábamos siempre entre los cinco o seis primeros", ha advertido Fernando.

"No hay que taparse lo ojos, queda mucho trabajo por hacer en verano, no podemos rendirnos y tenemos que progresar", ha señalado Alonso, que no espera milagros en la segunda parte de la temporada: "Depende de nosotros entender las debilidades del coche y las partes que tenemos que mejorar. El trabajo se hará para 2025, no espero grandes saltos en 2024″, ha zanjado.