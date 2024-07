Martín Dockx no podrá competir en los Juegos de París

Malas noticias para el malagueño Daniel Martín Dockx, que se ha visto obligado a retirarse de París 2024 sin poder competir, a pocas horas del comienzo del Gran Premio (Grand Prix) de doma clásica, que hoy empezaba en el castillo de Versalles, debido a que su caballo Malagueño LXXXIII no ha podido recuperarse a tiempo de sus dolencias. Según el jinete, llevaba varios días con el cuello en su lado izquierdo muy inflamado y dolorido. «Se ha intentado por todos los medios pero no ha sido posible».

La decisión final se tomaba esta pasada madrugada en consenso con la Federación Española de Hípica. Tras la retirada del binomio campeón de España, entra en su sustitución en la prueba el gaditano Claudio Castilla, junto a Hi Rico do Sobral, acompañando en el equipo español al cordobés Juan Antonio Jiménez con “Euclides Mor” y Borja Carrascosa con “Frizantino FRH”, que compiten mañana.

"En consenso con la RFHE hemos decidido no presentar a Malagueño a la reinspección de los JJOO. 24 h. antes del vet check no quería comer ni beber y amaneció con el cuello en su lado izquierdo muy inflamado y dolorido, el porqué, no lo sabemos. Estuvimos trabajando muy duro para intentar bajar la inflamación y todas las molestias que esta le producían pero no lo conseguimos. Con 48 h. más por delante no cejamos en nuestro empeño con la motivación y la ilusión de que lo conseguiríamos pero desgraciadamente no ha sido así. Para nosotros es un momento muy duro ya que veníamos en plena forma y habíamos trabajado muy bien en el training camp en Jardy y así lo demostramos. Creo que después del año que llevábamos es algo que no nos merecíamos pero así de caprichosa es a veces la vida", escribía Martín Dockx en sus redes sociales.

"Se acabó un sueño basado en años de trabajo. Ahora para levantar el ánimo solo me queda pensar en los grandes momentos que nos hicieron llegar hasta aquí y en todo lo que me has dado Malagueño. No quiero dar nombres por si me olvido de alguno pero no sé cómo daros las gracias a todos los que habéis peleado sin descanso, días y noches sin tregua para intentar que Malagueño mejorara. También agradecer a todos los mozos, compañeros de equipo y técnicos de la RFHE su ayuda y apoyo. A los de casa pediros disculpas por no haber atendido vuestras llamadas o mensajes pero mi foco estaba en Malagueño. Desearles a mis compañeros de equipo muchísima suerte. Estoy seguro que harán un gran papel", dijo Daniel Martín Dockx