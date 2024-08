Málaga acogerá el Ladies European Tour en el Real Guadalhorce Club

El Ayuntamiento de Málaga ha confirmado su colaboración con el Andalucía Costa del Sol Open de España 2024 presented by Oysho, torneo profesional de golf femenino perteneciente al Ladies European Tour, que se celebrará del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2024 en el prestigioso Real Guadalhorce Club de Golf ubicado en la ciudad de Málaga.

Esta colaboración, que se materializará a través de un patrocinio, representa un paso significativo para la promoción del deporte femenino y el turismo deportivo en la ciudad de Málaga. El respaldo de las Áreas de Turismo, de Deporte y de Promálaga, no sólo destaca el compromiso de la ciudad con eventos deportivos de alto nivel, sino que también realza el papel de Málaga como un destino privilegiado para el turismo deportivo de calidad.

Uno de los golpes del Ladies European Tour. / LET

El Andalucía Costa del Sol Open de España 2024 presented by Oysho es reconocido como el mejor espacio para acoger a las más destacadas golfistas del Ladies European Tour (LET). Este torneo, que es el último de la temporada, será el escenario en el que se decidirá la ganadora de la Orden de Mérito del circuito que corona a la jugadora más regular del año. El LET es un circuito prestigioso que abarca 31 torneos celebrados en 20 países de todo el mundo, proporcionando una plataforma global para el talento del golf femenino.

El evento reunirá a las mejores golfistas del circuito europeo, ofreciendo a los asistentes y a los aficionados al deporte una experiencia única y de gran nivel competitivo. No solo servirá como una vitrina para el talento deportivo, sino que también reforzará la posición de la ciudad como un epicentro del golf a nivel mundial.