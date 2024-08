Ayoub Ghadfa: "La plata me sabe un poco agridulce, quería el oro"

El español Ayoub Ghadfa aseguró que la plata olímpica que consiguió al perder en la final de la categoría de +92 kilogramos contra el uzbeko Bahodir Jalolov le "sabe un poco agridulce" porque "quería el oro".

"Una medalla olímpica no se consigue todos los días, pero me sabe un poco agridulce. Quería el oro, pero he rendido bien y gracias a Dios me llevó una medalla, que no es poco", dijo tras su combate.

"Se podía hacer más. Lo he dado todo, pero me faltaban años de experiencia y combates. Estoy cogiendo más soltura en el ring, me encuentro cada vez mejor. Nunca se deja de aprender, seas plata, oro o campeón del mundo. Todo el mundo sigue aprendiendo en la vida y me queda mucho por aprender todavía", añadió.

Un Ayoub que recibió la sorpresa de ver a sus padres en la grada, invitados por la Federación Española de Boxeo (FeBoxeo). "Medio me lo olía, porque hablé con ellos hoy y los notaba un poco raros, pensé que se estaban escapando para acá (ríe). Fue una sorpresa buena y poder celebrarlo con mis padres, darles mi medalla… Mis padres son el pilar fundamental de mi vida. Mucha alegría", señaló.

El púgil español cerró con la plata su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ya piensa en las vacaciones. "Voy a prepararme las maletas para irme de vacaciones, que ha sido una temporada muy dura y luego veremos. ¿Profesional? No he recibido ninguna oferta, seguiré en amateur con este equipo que sigue creciendo", concluyó.