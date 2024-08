Cristiano Ronaldo continúa con hambre a los 39 años: "Quiero seguir ayudando a la selección de Portugal"

A falta de cuatro días para que Roberto Martínez anuncie los convocados para los próximos compromisos de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, con 39 años, ha asegurado que quiere seguir en el combinado nacional, a pesar de su discreto papel en la pasada Eurocopa.

"Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada", afirmó el exmadridista este lunes en una entrevista al canal portugués NOW.

"Pero ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar", dijo Cristiano.

Lejos de los banquillos

En la entrevista con NOW -canal propiedad de un grupo mediático en el que es uno de los principales inversores- Cristiano también habló de su futuro después de colgar las botas y descartó la posibilidad de convertirse en entrenador.

"En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de entrenar a un equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello", declaró el actual jugador del Al Nassr saudí. "No veo mi futuro pasando por ahí. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe", añadió.