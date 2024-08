El tenista malagueño Alejandro Davidovich debuta este lunes en el US Open de 2024. Davidovich buscará conquistar el cuarto Grand Slam del año tras perderse los Juegos Olímpicos por una lumbalgia. Para el tenista es imprescindible realizar un buen papel en Nueva York y volver a su mejor nivel antes de comenzar la campaña de 2025.

Davidovich verá en el australiano Rinky Hijikata su primera prueba en la primera ronda del torneo de Nueva York. El tenista malagueño llega a Estados Unidos rozando el 50% de victorias en lo que va de año, con un registro de 15 victorias y 16 derrotas.

Alejandro Davidovich, durante su derrota contra Tabilo. / EFE

Un año mejorable

El 2024 no ha sido el mejor año para Davidovich, llega al US Open después de ser eliminado por Frances Tiafoe en la primera ronda del torneo de Cincinnati, tras caer por 3-6 y 6-7. Su rival, Hijikata, viene de llegar a cuartos en Winston-Salem, después de superar a Arthir Cazaux por 4-6 y 7-3 y a Borna Coric por 3-6, 6-3 y 7-5, pero no pudo contra David Goffin y cayó 1-6 y 3-6.

Davidovich parte como favorito, llega a la cita catalogado como el número 59 del mundo en la lista ATP y su rival actualmente se encuentra en la posición 63. Los malagueños tendrán los ojos puestos en el tenista español, un jugador que es capaz de desplegar un buen juego y que tiene la condición necesaria para realizar un Grand Slam.